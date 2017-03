NOTIZIE

[SPOILER] The Walking Dead: il destino di Sasha rivelato in una foto

AVVISO: SPOILER DALLE PUNTATE 7x14 E 7x15 DI THE WALKING DEAD. SIETE AVVERTITI!

Sonequa Martin-Green) per via di una foto promozionale circolata in rete in via ufficiale. Una foto che ritrae Sasha in una cella molto famigliare agli spettatori della serie.



La cella assomiglia moltissimo a quella in cui Daryl è stato rinchiuso per settimane da Negan. E la foto, dunque, può voler dire solo una cosa: che nell'immediato futuro di Sasha non c'è, per ora, la morte, ma la prigionia.









Viene da chiedersi se sia la stessa porta dietro cui si nasconde Sasha, e se queste immagini ci stiano suggerendo che i due ex concittadini di Alexandria avranno una scena di dialogo. L'altra foto promozionale dell'episodio ci mostra Eugene accanto a una porta con su scritto “Training Center”.Viene da chiedersi se sia la stessa porta dietro cui si nasconde Sasha, e se queste immagini ci stiano suggerendo che i due ex concittadini di Alexandria avranno una scena di dialogo. Al termine dello scorso episodio , Sasha e Rosita avevano dato a Eugene la possibilità di scappare dalla base di Negan ma l'uomo si era rifiutato. Eugene è notoriamente codardo e Negan gli ha offerto una stabilità come ingegnere capo della comunità. Quindi è possibile che Eugene sia sincero, quando afferma di “essere Negan”. O magari sta solo aspettando il momento opportuno per ribaltare le carte in tavola...

The Walking Dead tornerà con il penultimo episodio, Something They Need, lunedì 27 marzo su FOX. Qui il trailer e una clip della puntata.