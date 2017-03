SPOILER: Bones, il finale della serie apre la strada ad un potenziale ritorno

NOTIZIE

29.03.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



ATTENZIONE: SPOILER DAL FINALE DI BONES. SIETE AVVERTITI!



Dopo dodici anni, è arrivata la fine anche per Hart Hanson e interpretata da Michael Peterson e Jonathan Collier hanno scelto la più classica dissolvenza al nero, con Booth e Brennan impegnati in uno dei loro tipici botta e risposta. Come a dire: la serie sarà pure finita, ma la vita dei nostri eroi andrà avanti. Dopo dodici anni, è arrivata la fine anche per Bones . La serie creata dae interpretata da Emily Deschanel David Boreanaz si è conclusa su Fox con un episodio che ha salutato i protagonisti Temperance Brennan e Seeley Booth nel modo più giusto possibile. Anziché optare per un finale agrodolce, gli showrunnerhanno scelto la più classica dissolvenza al nero, con Booth e Brennan impegnati in uno dei loro tipici botta e risposta. Come a dire: la serie sarà pure finita, ma la vita dei nostri eroi andrà avanti.

“È stata dura – ha ammesso Peterson parlando con Variety – Sono stato onorato del fatto che abbiano chiesto a me e Jonathan di scrivere il finale, ma poi ho pensato: 'Dobbiamo inventarci le ultime battute della serie, forse non avrei dovuto dire di sì'”. Riguardo i dialoghi finali, Peterson ha rivelato: “Abbiamo pensato che la cosa migliore fosse realizzare una di quelle dissolvenze in cui David e Emily discutono a oltranza. A volte erano scritte, a volte improvvisate. David ci ha chiesto un po' di libertà per lui e lei nel finale, e gliel'abbiamo data”.

Ma sarà davvero la fine, dopo una conclusione che assomiglia così tanto al finale di un episodio qualsiasi? Peterson spiega che non è stata una scelta casuale: “Siamo ancora in fase di rifiuto. Viviamo in un'epoca in cui 24, X-Files e tante altre serie ritornano. Perciò pensi che sia la fine, ma non è la fine”.