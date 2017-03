SPOILER: Bates Motel raggiunge Psycho ma cambia il destino di Marion Crane

NOTIZIE

AVVISO: SPOILER DALL'EPISODIO 5x6 DI BATES MOTEL. SIETE AVVERTITI!

Alfred Hitchcock in un episodio che ha contemporaneamente omaggiato in maniera rispettosa e ribaltato gli eventi del film originale. Janet Leigh nel film, con tanto di valigia piena di dollari (400.000 e non 40.000 come nell'originale) e il desiderio di iniziare una nuova vita con il suo ragazzo Sam Loomis (Austin Nichols). Finalmente ci siamo: dopo cinque stagioni, Bates Motel ha raggiunto Psycho diin un episodio che ha contemporaneamente omaggiato in maniera rispettosa e ribaltato gli eventi del film originale. Rihanna è apparsa in un arco di due episodi nel ruolo di Marion Crane, che fu dinel film, con tanto di valigia piena di dollari (400.000 e non 40.000 come nell'originale) e il desiderio di iniziare una nuova vita con il suo ragazzo Sam Loomis ().

“Marion”, sesto episodio della stagione andato in onda su A&E lunedì 27 marzo, ha chiuso l'arco narrativo di Marion Crane in maniera inaspettata. Gli autori della serie, Carlton Cuse e Kerry Ehrin, hanno scelto di tenere quasi inalterati alcuni dialoghi e di recuperare certe scene del film (come la cena nell'ufficio del Motel), ma hanno totalmente rivoluzionato il destino di Marion.

Isabelle McNally), la donna di cui è innamorato Norman Bates (Freddie Highmore). Dopo una scena in doccia che sembrava preludere alla classica morte di Marion, la donna si è invece alleata con Madeline per chiedere a Sam il conto delle sue azioni. Norman è riuscito a reprimere l'influenza della madre, il lato omicida della sua personalità che ha ancora il volto di Nel corso della puntata si è scoperto che Sam altri non era se non il marito di Madeline (), la donna di cui è innamorato Norman Bates (). Dopo una scena in doccia che sembrava preludere alla classica morte di Marion, la donna si è invece alleata con Madeline per chiedere a Sam il conto delle sue azioni. Norman è riuscito a reprimere l'influenza della madre, il lato omicida della sua personalità che ha ancora il volto di Vera Farmiga (nonostante Norma Bates sia morta al termine della scorsa stagione) e ha infine consigliato a Marion di andarsene senza voltarsi indietro. Marion Crane è sopravvissuta, ma potevano gli autori chiudere l'episodio senza la fatidica scena della doccia?

La risposta è, ovviamente, no. Solo che a perire sotto le coltellate di Norman – che ha ucciso per la prima volta senza assumere l'identità della madre – è stato proprio Sam Loomis, che si trovava nella doccia per lavare via il vino che Madeline gli aveva gettato addosso. In pratica c'è stato un ribaltamento di genere, in quanto nel film Norman uccideva una donna travestito da Norma. “Se non avessimo fatto la scena della doccia, la gente si sarebbe infuriata – ha commentato Cuse su The Hollywood Reporter – Sapevamo di doverla fare, ma eravamo anche determinati a differenziarla da quella del film”. “In Bates Motel stiamo raccontando come Norman sia diventato quello che è – spiega Kerry Ehrin – e siccome gran parte della colpa di questa trasformazione è dovuta al suo essere cresciuto in una famiglia violenta, questo ci ha portati a uccidere Sam. L'idea era che rappresentasse per Norman una versione di suo padre”.

Mancano ormai quattro episodi alla conclusione di Bates Motel, la cui quinta stagione sarà anche l'ultima. Ora che il momento che tutti aspettavano è passato, viene da chiedersi come Cuse ed Ehrin concluderanno questo strano ma piuttosto riuscito esperimento di thriller a episodi, in cui, per una volta, il protagonista è un serial killer per il quale proviamo un innegabile affetto.