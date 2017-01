Sky ci ripensa: il Michael Jackson di Joseph Fiennes non andrà in onda

Il trailer - che vi avevamo offerto pochi giorni fa - dell'episodio incriminato di Urban Myths resterà probabilmente l'unica occasione di vedere Joseph Fiennes , e di scoprire di più del fantasiosodel 'Re del Pop' con Elizabeth Taylor e Marlon Brando. In seguito alledello stesso cantante e della proposta di petizione online per impedire all'attore britannico di vedere mandata in onda la sua ultima fatica, della quale ci aveva parlato da tempo…aveva twittato su, riferendosi all'episodio di circa mezz'ora della serie 'Urban Myths' di Sky Arts che avrebbe dovuto raccontare della 'fuga' verso la West Coast delle tre leggende moderne… "Come penso lo siano molti altri, e, continuava il suo breve messaggio, inviato in risposta alla provocazione dell'account The MJCast () che invitava a boicottare il programma e a protestare presso il direttore di Sky Arts @PEdgarJones."Abbiamo preso la decisione di- si legge nel comunicato ufficiale rilasciato da un portavoce della compagnia, - alla luce delle preoccupazioni espresse dai familiari più prossimi dello stesso Michael Jackson. Era nostra intenzione offrire uno sguardo leggero su eventi presentati come reali e. Joseph Fiennes concorda totalmente con la nostra decisione".Si attendono, quindi, comunque delusa e sconcertata dalla decisione originaria, che aveva commentato anche il nipotino di Jacko,("sfortunatamente questo è ciò con cui deve avere a che fare la mia famiglia), seguendo le ulteriori esternazioni della cugina ("Mi irrita vedere quanto sia stato intenzionale essere tanto insultanti, non solo verso mio padre, ma anche verso la mia madrina Liz") alle quali Sky ha dovuto necessariamente rispondere.