Sin City: in arrivo una serie TV dagli autori di The Walking Dead

01.06.2017 - Autore: A.L. (Nexta)



Sin City il fumetto celebre di Frank Miller già diventato film nel 2005 e di nuovo nel 2014 come sequel/prequel del primo film, cambierà ancora forma. Sarà una serie TV. Ad annunciarlo il magazine online Deadline che individua anche la squadra produttiva dietro al progetto.



Il network coinvolto nella produzione è TWC/Dimension, lo showrunner sarà Glen Mazzara, già impegnato in progetti del calibro di The Shield, The Walking Dead e The Omen.

Lo sceneggiatore e regista della saga Underworld Len Wiseman, che ha già lavorato in TV in Sleepy Hollow e Lucifer si occuperà della regia. Stephen L’Heureux (produttore di Sin City: Una dama per cui uccidere) sarà produttore del progetto con lo stesso Miller, Mazzara, Wiseman e Bob & Harvey Weinstein.