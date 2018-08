Shameless, Emmy Rossum dice addio a Fiona dopo nove stagioni

NOTIZIE

Emmy Rossum abbandona la serie Shameless dopo nove stagioni. E’ stata la stessa attrice ad annunciarlo attraverso un lungo post su Facebook in cui ha scritto che la nona imminente stagione della serie sarà la sua ultima.

“Prima che Shameless entrasse nella mia vita otto anni fa, ho vissuto la parte bella della vita di un attore in cui tutto è transitorio. Non ho mai capito quanto in realtà desiderassi la continuità del mio lavoro, che è esattamente ciò che questo show mi ha dato. Nella vita vera, a differenza di Fiona, io sono una figlia unica. Non ho mai avuto una famiglia grande. Trovare un posto nell’amore della caotica famiglia Gallagher è un qualcosa che ho sempre sognato”.



Fiona Gallagher sin dal 2011 unendosi a un cast guidato da Mystic River, L'alba del giorno dopo e Poseidon e protagonista de Il fantasma dell'opera. La Rossum (32 anni il prossimo 12 settembre) ha interpretatosin dal 2011 unendosi a un cast guidato da William H. Macy e un gruppo di giovani attori che interpretano i suoi fratelli. “L’opportunità di interpretare Fiona è stata un dono”. Al cinema l'abbiamo vista in ruoli di supporto in film comee protagonista de

La produzione di Shameless sta attualmente girando il finale della nona stagione, un episodio che vedremo a partire da marzo 2019. La decima stagione non è stata ancora approvata ufficialmente, ma i produttori assicurano: “Non vediamo l’ora di continuare a raccontare le storie di questa famiglia imprevedibile. Emmy Rossum e la sua fantastica Fiona mancheranno a tutti noi”.



Secondo la Warner Bros. la Rossum lascia lo show per esplorare “il prossimo capitol della sua carriera”.



“So che lo show continuerà anche senza di me - ha continuato l'attrice su Facebook - C’è tanto altro della storia dei Gallagher da raccontare. Supporterò sempre questa mia famiglia e cercherò di non pensare a me come se fossi andata mia, piuttosto mi considero trasferita un po’ più giù nello stesso isolato”.