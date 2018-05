Serie TV, le cinque novità da non perdere a maggio 

NOTIZIE

Maggio è già arrivato e con esso troviamo le serie destinate a intrattenere il pubblico con storie di sangue, di sogni, di credenze e di realizzazioni personali. C’è l’Italia superstiziosa de Il miracolo su Sky Atlantic, le ‘piccole donne’ di Piccole donne di casa BBC che fanno rivivere un libro cult sul piccolo schermo e il peso culturale di una serie monografica come Genius: Picasso con protagonista Antonio Banderas. Insomma per il mese in arrivo c’è tanta carne al fuoco. Quindi abbiamo fatto un po' di ordine e scelto per voi 5 serie da guardare questo mese non in streaming.



Il miracolo (8 maggio su Sky Atlantic). Uno show molto atteso che racconta l’Italia del Sud, quella del paradosso e della superstizione religiosa ed è scritto, diretto e ideato dallo scrittore Niccolò Ammaniti. Il miracolo vede la partecipazione degli attori



Genius: Picasso (10 maggio su National Geographic). Dopo aver raccontato la vita di Albert Einstein, la serie antologica si concentra una nuova icona del Novecento, Picasso. A dare il volto al pittore spagnolo è l’attore Antonio Banderas invecchiato e cambiato nell’apparenza per interpretare il genio dell’arte cubista. Kenneth Biller. Nel cast ci saranno gli attori Clémence Poésy, Alex Rich (Picasso giovane) e la modella Poppy Delevingne. La serie in 10 episodi racconterà sia la giovinezza del pittore sia la sua maturità e il difficile periodo della lotta contro l’avanzata del fascismo in Spagna.



Piccole donne (11 maggio su Sky Uno). Dal libro culto di Louisa May Alcott alla miniserie BBC in tre puntate che racconta l’universo ribelle dei membri femminili della famiglia March, originaria del Massachusetts. Il libro e la serie si concentrano sugli amori e sul carattere delle figlie March tra affinità, diversità e voglia di crescere in libertà. Nel cast e nei ruoli più adulti troviamo Angela Lansbury (la zia March), Michael Gambon, e



Damages (1 maggio su Giallo). La serie crime arriva sul canale dedicato alle tante sfumature del giallo. La serie, che ormai ha qualche anno, ha un cast di tutto rispetto con







(1 maggio su Giallo). La serie crime arriva sul canale dedicato alle tante sfumature del giallo. La serie, che ormai ha qualche anno, ha un cast di tutto rispetto con Glenn Close nei panni di una brillante, determinata e preparata avvocatessa di New York, Patty Hewes, che gestisce il prestigioso studio legale “Hewes & Associati”. Tra casi risolti e lotte di potere nella serie si intrecciano le vicende della nuova associata dello studio, Ellen ( Rose Bryne ). L’avvocatessa nasconde infatti un passato molto torbido che pian piano verrà a galla. La serie è andata in onda per cinque stagioni negli Stati Uniti dal 2007 al 2012. Le prime tre stagioni sono state trasmesse anche su Canale 5. La forza della serie è trainata dal cast formato da grandi stelle come William Hurt, Marcia Gay Harden, Lily Tomlin, John Goodman e Ryan Phillippe.