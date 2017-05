Serie TV: il cast di C'era una volta perde Jennifer Morrison

NOTIZIE

Emma Swan, ha fatto sapere che non sarà nella settima stagione della serie TV ispirata ai celebri personaggi della favole più note. TVLine ha confermato la scelta dell'attrice nonostante la serie sia stata rinnovata da ABC per un'ulteriore settima stagione.



L'annuncio dell'addio al cast è stato pronunciato dalla stessa Morrison via Instagram in un lungo post dove saluta i fan e spiega le ragioni del saluto finale alla celebre serie TV. La Morrison ha spiegato ai fan l'esigenza di trovare nuove opportunità professionali e ringraziando gli show runner della serie ha poi promosso che sarà a tutti gli eventi dedicati a C'era una volta, compatibilmente con i suoi impegni, oltre a comparire probabilmente in un episodio della prossima stagione. Proprio in questi giorni, il prossimo 14 maggio, la serie vedrà la messa in onda del finale della sesta stagione.







Morrison era stata inviatata insieme agli attori Lana Parrilla, Robert Carlyle e Colin O'Donoghue ha rinnovare il proprio contratto in scadenza. I due creatori della serie Adam Horowitz e Eddy Kitsis hanno così commentato l'addio della Morrison: "Gli ultimi sei anni di collaborazione con Jennifer nei panni di Emma Swan sono stati davvero magici (...). Ci mancherà ogni giorno ma la sua impronta su Once Upon a Time rimarrà indelebile.".



I due cratori hanno infine lasciato intendere che la porta è sempre aperta per un eventuale ritorno futuro della Morrison. "Solo perché Jennifer non sarà di ritorno ogni settimana non vuol certo dire che non vedremo più la nostra Salvatrice".