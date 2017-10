Serie TV, ecco tutte le novità in arrivo su FOX

NOTIZIE

31.10.2017 - Autore: Alessia Laudati (Nexta)



Amanti delle serie TV e binge-watchers fate un attimo di attenzione per favore. Le serie in arrivo in Italia a novembre su FOX sono tante e nascondono più di qualche sorpresa.



Tra i ritorni più attesi troviamo sicuramente The Blacklist 5 e la serie evento francese Little Murders by Agatha Christie, che debutta con una seconda stagione.



Tra gli esordi, False Flag, definita come la Homeland israeliana e il poliziesco Snow Fall.



Ecco il calendario degli show da vedere prossimamente con l'indicazione delle date delle premiere.







Little Murders by Agatha Christie. In prima visione assoluta su FoxCrime dal 16 novembre alle ore 21:05.

I 18 episodi della nuova stagione della serie francese andata in onda per la prima volta nel 2009, tornano sul canale FoxCrime. Direttamente dalla penna della regina del brivido Agatha Christie, tornano le investigazioni del capitano di polizia Larosière (





The Blacklist 5. In prima visione assoluta su FoxCrime da venerdì 3 novembre, alle ore 21:55. Questa volta vedremo come il criminale Raymond Reddington dovrà ricostruire il suo impero criminale dopo il crollo del business avvenuto nella precedente stagione. Punto centrale dello show sarà ancora il rapporto padre-figlia. In particolare vedremo Red ( Questa volta vedremo come il criminale Raymond Reddington dovrà ricostruire il suo impero criminale dopo il crollo del business avvenuto nella precedente stagione. Punto centrale dello show sarà ancora il rapporto padre-figlia. In particolare vedremo Red ( James Spader ) e Liz (Megan Boone) lavorare di nuovo insieme con lo scopo è quello di consegnare un altro blacklister alla speciale Task Force, guadagnando al contempo abbastanza soldi. Il nuovo blacklister ha un nome: si tratta dell'enigmatico Smokey Putnum.

False Flag, l'Homeland israeliana. In prima visione assoluta su FOX dal 7 novembre, il martedì alle 21:00.

Dopo serie celebri come Homeland , versione USA di Hatufim, e In Treatment ispirata da Be Tipul arriva False Flag. Stavolta non si tratta di un remake internazionale ma della prima serie TV israeliana da esportazione. Presentata in anteprima al Festival di Berlino, è un impasto di drama, giallo e thriller politico ispirato a un fatto di cronaca, la vicenda di Mahmoud Al-Mabhouh, colonnello di Hamas che nel 2010 venne ucciso a Dubai da un gruppo di agenti del Mossad che viaggiavano con identità rubate a cittadini israeliani con doppia nazionalità. La storia è quella di cinque cittadini israeliani che guardando il telegiornale scoprono di essere sospettati di aver progettato e orchestrato un rapimento, ovvero il sequestro del Ministro iraniano della difesa avvenuto a Mosca il 15 aprile 2015. La divulgazione da parte dei media dei loro nomi e delle loro foto stravolgerà per sempre le vite dei protagonisti che faranno di tutto per dimostrare la loro estraneità ai fatti ma non saranno creduti né dalle autorità e neanche dalle persone a loro più care. Tutto porta a pensare che siano vittime di un equivoco ma potremmo scoprire che non siano del tutto innocenti.

Il poliziesco Snow Fall. In prima visione assoluta su FOX dal 26 novembre, la domenica alle 21:00.

Creata da John Singleton (candidato all’Oscar per Boyz ‘N the Hood, Higher Learning, Baby Boy), Eric Amadio e Dave Andron (Justified), ci porta nella Los Angeles del 1983 quando il crack comincia a diffondersi. Nei primi anni ’80 i narcotrafficanti cominciavano a rivolgere l’attenzione non solo alle élite ma anche ai quartieri poveri dove potevano trovare clienti meno abbienti ma molto più numerosi. La serie segue le storie di alcuni personaggi: l’ambizioso Franklin Saint (Damson Idris), 19 anni, lavora per strada come spacciatore cercando di migliorare la sua condizione; Gustavo Zapata (Sergio Peris-Mencheta), wrestler messicano in lotta con un importante clan criminale; e Teddy McDonald (Carter Hudson), agente della CIA che inizia un'operazione per finanziare i contrabbandieri del Nicaragua, oppositori del governo sandinista politicamente sgradito a Ronald Reagan. La serie è già stata rinnovata da FX per una seconda stagione.

The Exorcist 2. In prima visione assoluta su FOX dal 13 novembre alle 21:50.

La seconda stagione della serie TV liberamente ispirata al romanzo di William Peter Blatty e al suo celebre e omonimo adattamento cinematografico del 1973. Il Male tornerà a perseguitare uomini, donne, anziani e bambini. Vedremo nuovamente Padre Tòmas (Alfonso Herrera) e Padre Marcus (Ben Daniels) allearsi per tentare di cacciare via il Male da una nuova abitazione. Sei mesi dopo aver lasciato Chicago, Padre Tòmas continua la sua formazione per diventare esorcista insieme a Marcus. Nel corso dei loro viaggi incontrano una giovane donna tormentata che vive nel Montana. Mentre le doti di Tòmas continuano a crescere, le indagini dei due preti si intersecano con la famiglia della donna. Successivamente, l'azione si sposta a Seattle dove Andrew Kim (John Choo) gestisce una casa di accoglienza per bambini a rischio. Lo Stato ha inviato un assistente sociale che deve determinare se sia opportuno chiudere o meno il centro ma il vero problema è rappresentato da un'entità malvagia che sembra aver messo gli occhi su una bambina posta sotto la tutela di Andy.