Serie TV e film in arrivo su Infinity a giugno

25.05.2018 - Autore: AL



A giugno si sta in casa, niente mare ma solo l'esposizione all'abbronzatura della luce al neon dello schermo TV o del computer. Il prossimo mese ci aspetta infatti una programmazione ricca di contenuti su Infinity, con una vasta scelta fra cinema e serie tv.



Cinema





Dall’1 al 7 giugno sarà disponibile su Infinity Premiere " Poveri Ma Ricchissimi ”, il film di Fausto Brizzi con Christian De Sica, Enrico Brignano e Lucia Ocone in cui la famiglia Tucci decide di trasformare il comune di appartenenza, Torresecca, in un paradiso fiscale, realizzando il sogno di molti italiani, quello di non assoggettarsi alle regole dello Stato. Riusciranno i nostri eroi nell’ardua impresa? Agli spettatori l’ardua sentenza.

Dall’8 al 14 giugno disponibile “Batman: Gotham By Gaslight” il film d’animazione che riporterà i fan, e non solo, dell’uomo pipistrello nelle strade di un’insolita Gotham City durante l’epoca vittoriana. La città è in preda ad un feroce assassino seriale, Jack Lo Squartatore, e la polizia, guidata dal detective Gordon, non riesce a porre fine ai suoi crimini efferati. Solo il vigilante dal mantello nero potrà mettere a tacere le dicerie che vedono Batman come possibile serial killer. Grazie all’aiuto dell’attrice Selina Kyle, Bruce Wayne troverà infatti il vero assassino.



Dal 22 al 28 giugno le atmosfere mistiche della “Ferzan Özpetek arriveranno su Infinity Premiere. Con protagonisti Alessandro Borghi e Giovanna Mezzogiorno il film racconta il lato più enigmatico della città partenopea, sospesa fra delitti ed esoterismo. Dal 22 al 28 giugno le atmosfere mistiche della “ Napoli Velata ” diarriveranno su Infinity Premiere. Con protagonisti Alessandro Borghi e Giovanna Mezzogiorno il film racconta il lato più enigmatico della città partenopea, sospesa fra delitti ed esoterismo.

“Barry Seal – Una storia americana ” sarà disponibile su Infinity dal 15 giugno. Ambientato nel 1979 il popolo americano è scosso e diviso dal suo Presidente, ed è in procinto di votare Reagan alle imminenti elezioni. Barry (interpretato da Tom Cruise), pilota di linea che arrotonda con il contrabbando, viene assoldato dalla CIA per indagare sui guerriglieri in Nicaragua, una missione che diventa anche fonte di attività sempre più rischiose ed illecite.

Dal 15 giugno “Onda su Onda”, il film di Rocco Papaleo che segna la sua terza regia, dopo “Basilicata Coast to Coast” e “Una piccola impresa meridionale”, e che riporta lo spettatore alle atmosfere jazz con un cantante che non è mai riuscito a brillare sotto i riflettori e che prova a fare il grande salto fuori dall’Italia, arrivando in Uruguay.





Sempre il 15 giugno, sarà disponibile “ L’inganno ”, il film di Sofia Coppola con Colin Farrell, Nicole Kidman, Kirsten Dunst ed Elle Fanning, remake de “La notte brava del soldato Jonathan” con protagonista Clint Eastwood. Il film è stato presentato con successo nella passata edizione del Festival di Cannes.

Dal 17 giugno “ Split ”, il film di M. Night Shyamalan con protagonista James McAvoy che interpreta Kevin e le sue personalità multiple. 23 identità distinte più una, ancora più cupa, pronta a dominare tutte le altre, che si farà sentire dopo il rapimento di tre adolescenti per mano dell’uomo, in lotta contro se stesso e le sue personalità ormai fuori controllo.

Dal 19 giugno tornerà a vivere su Infinity "La Mummia" di Alex Kurtzman, film in cui un ex soldato delle forze speciali sarà alle prese con il pauroso essere proveniente dal più remoto dei passati. 107 minuti di suspence e azione con un Tom Cruise eroico e spericolato che dovrà fare i conti con il mondo sommerso dell'antico Egitto.

Il 26 giugno sarà la volta di “Sing”, il film d’animazione con protagonisti animali antropomorfi impegnati in un divertente ed esuberante contest canoro. A metà tra un talent show in stile Corrida e X-Factor, il film della Illumination Entertainment promette di divertire sia grandi che piccini.

Dal 29 giugno in catalogo su Infinity arriverà anche “Insospettabili sospetti” con Morgan Freeman e Michael Caine, che decidono di dare una scossa alle loro vite da pensionati quando si ritrovano senza il loro fondo pensionistico. Per pagare le bollette decidono di rapinare proprio la banca che li aveva defraudati.

Serie TV





“Shameless”: dall’1 giugno in arrivo l’ottava stagione della serie più dissacrante e ironica del piccolo schermo che ha come protagonisti i membri della famiglia Gallagher. Capitanata da Frank, un padre sui generis, che deve tenere a bada i suoi sei figli e che non riesce però a comportarsi da genitore modello, passando metà del suo tempo nel bar del quartiere e affidando la cura della famiglia alla sua primogenita Fiona. L’ottava stagione va a completare su Infinity il cofanetto dell’intera serie.

Dal 4 giugno disponibile su Infinity la prima stagione di “Riverdale”. Il teen drama ha come protagonista Archie Andrews e i suoi amici. La serie è stata già rinnovata per una terza stagione ed è liberamente tratta dai fumetti della Archie Comics. Apparentemente Riverdale è una cittadina tranquilla ma un efferato crimine sconvolge la quiete dei suoi abitanti dopo la morte di Jason, il pupillo della famiglia Blossom, una delle più potenti della città. Nel cast anche Luke Perry nei panni del padre del protagonista, interpretato dall’attore e musicista neozelandese KJ Apa.

Oltre agli ingressi delle stagioni complete, Giugno porta con sé una nuova offerta di serie tv in prima visione che saranno disponibili per periodi limitati. E’ il caso di serie molto attese, come “I Goldbergs 5” e “The Brave”.

Dal 2 giugno infatti, arriverà con un episodio a settimana la quinta stagione de “I Goldbergs”, la divertente serie tv ideata da Adam F. Goldberg e ambientata negli anni ’80. Uno spaccato sulla sua famiglia visto con gli occhi dell’undicenne Adam, diviso fra la soffocante mamma Beverly e il burbero papà Murray.

Disponibile su Infinity anche l’inedita serie “The Brave”, dal 13 giugno con un episodio a settimana, il military drama che racconta le missioni di un gruppo sotto copertura della Defense Intelligence Agency, una task force simile a quella della CIA. Tra i protagonisti Mike Vogel e Anne Heche.

Continua inoltre la programmazione con un episodio a settimana in anteprima esclusiva dell’undicesima stagione di “The Big Bang Theory” e della prima stagione di “Young Sheldon”. Proprio a Giugno saranno disponibili gli attesissimi finali di stagione: il 20 giugno di Young Sheldon ed il 27 giugno di The Big Bang Theory.