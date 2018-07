NOTIZIE

Sean Penn vola su Marte nel trailer della serie The First

25.07.2018 - Autore: Marco Triolo



The First, una nuova serie Hulu creata dall'autore di Beau Willimon, e prevista per settembre. Potete vedere il filmato qui sotto.



Sean Penn è pronto a salpare per Marte nel trailer di, una nuova serie Hulu creata dall'autore di House of Cards , e prevista per settembre. Potete vedere il filmato qui sotto.

Quello di The First è il primo ruolo regolare in TV per Sean Penn, che, nel corso della sua carriera, è apparso in una manciata di episodi di Friends, La casa nella prateria e in singoli episodi di altre serie (come Due uomini e mezzo e, in versione animata, I Griffin) spesso nel ruolo di se stesso. Prossimamente lo vedremo però anche in American Lion, miniserie in cui interpreterà il settimo presidente USA, Andrew Jackson.

In The First, Penn guida un gruppo di astronauti destinati a essere i primi umani a mettere piede su Marte. “Guidato dalla visionaria magnate aerospaziale Laz Ingram ( Natascha McElhone )”, si legge nella sinossi, “l'equipaggio affronta pericoli e sacrifici personali mentre si prepara alla più grande impresa della storia umana”.

Il cast include, oltre a Penn e alla McElhone, anche LisaGay Hamilton, Hannah Ware, Keiko Agena, Rey Lucas, James Ransone, Anna Jacoby-Heron, Brian Lee Franklin e Oded Fehr. Su Hulu, la serie, composta da otto episodi, debutterà il 14 settembre.