Scomparsi dalla TV, edizione Sanremo: che fine hanno fatto i Ragazzi Italiani? 

‘Se questo fosse vero amore’ cantava un gruppo di cinque ragazzi, tutti diversi, come impone il canone dell’eterogeneità delle boy band sul palco dell’Ariston in un lontano 1997. Il brano che i ragazzi portavano sul palco era Vero amore e a modo loro i Ragazzi Italiani fecero la storia.



Si trattava infatti di uno dei primi esperimenti di band messe insieme a tavolino composte da facce fresche, giovani, non note, che però avevano l’ambizione come progetto di assomigliare ai loro colleghi inglesi ed europei, coniugando quindi al canto anche il ballo e successi radiofonici molto orecchiabili. Nel caso dei Ragazzi Italiani non è durata molto purtroppo e dopo un paio di anni di attività la boy band sparì dalla Storia. Di preciso quindi che fine hanno fatto i Ragazzi Italiani?



Ricordiamo che il gruppo era composto originariamente da sette ragazzi di Roma: Max Petrassi, Pino Beccaria, Alessandro La Rocca, Manolo Bernardo, Fabrizio Crociani, Matteo Murgia e Alex. Prima ancora del debutto quest'ultimo lascerà il gruppo, venendo rimpiazzato da Attilio Fontana. I sette ragazzi sono ospiti fissi nella trasmissione Amici di Maria De Filippi , versione talk show.

Nel 1995 vengono pubblicati i due singoli Scrivi una canzone e Vivi, senza però l’elemento di Matteo Murgia.



Nel 1996 il gruppo prende parte ad altre trasmissioni televisive, come Aria fresca su Telemontecarlo o Su le mani, dove cantano la sigla finale (Volare volare).



Nel 1997 partecipano al

partecipano al Festival di Sanremo con il brano Vero amore, che, pur piazzandosi alla diciottesima posizione, diventa un vero tormentone. Nella formazione sanremese il gruppo è formato da Pino Beccaria, Alessandro La Rocca, Manolo Bernardo, Fabrizio Crociani e Attilio Fontana.

Nel dicembre 1997 pubblicano il loro terzo album È tempo... anche per il mercato spagnolo.



Nel 1999, Pino Beccaria lascia il gruppo e nello stesso anno viene pubblicato il disco 999, in cui partecipa in un duetto anche La Pina. Dopo aver pubblicato il greatest hits Diario di bordo, nel 2000 anche Attilio Fontana lascia i Ragazzi Italiani, e viene sostituito da David Gionfriddo.



Nel 2002, dopo la pubblicazione di soli tre singoli, David Gionfriddo lascia il gruppo. Con la sostituzione di Andrea Artipoli i Ragazzi Italiani nel 2004 partecipano alla trasmissione televisiva Libero come ospiti fissi. Dopo questa avventura il gruppo, seppur mai ufficialmente sciolto, ha cessato ogni attività.



Attilio Fontana ha vinto l’edizione del 2013 di Tale e quale show, ed è l’unico dei membri originari ad aver intrapreso una carriera musicale.