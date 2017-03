Scomparsi dalla TV: che fine hanno fatto le storiche annunciatrici Mediaset?

NOTIZIE

17.03.2017 - Autore: Alessia Laudati (Nexta)



Mediaset si chiamava Fininvest ed era l’unica e accesa concorrente privata della nota mamma RAI. I due gruppi televisivi si facevano la guerra in termini di ascolti ma soprattutto di immaginario. Tradizionale il primo, moderno e progressista quello trasmesso dalla seconda. Uno scontro che passava per i volti noti dei due gruppi televisivi tramite lo stile e il look delle immancabili annunciatrici televisive che ogni sera introducevano i programmi di punta di ciascun network.



Le più note, sia di Rete 4, Canale 5 e Italia 1, erano Gabriella Golia, Fiorella Pierobon e Rete 4 è rimasto l'unico canale televisivo italiano ad avere ancora tale figura con Emanuela Folliero, uno delle storiche annunciatrici degli anni ’90. E gli altri volti che fine hanno fatto? C’è stato un tempo in cuisi chiamava Fininvest ed era l’unica e accesa concorrente privata della nota. I due gruppi televisivi si facevano la guerra in termini di ascolti ma soprattutto di immaginario. Tradizionale il primo, moderno e progressista quello trasmesso dalla seconda. Uno scontro che passava per i volti noti dei due gruppi televisivi tramite lo stile e il look delle immancabili annunciatrici televisive che ogni sera introducevano i programmi di punta di ciascun network.Le più note, sia di Rete 4, Canale 5 e Italia 1, erano Emanuela Folliero . Rispetto alle colleghe della RAI vestivano in maniera informale e venivano accompagnate da un jingle in sottofondo diventando però una compagnia fissa per gli italiani davanti al televisore. Negli anni la figura dell’annunciatrice ha perso molto potere. Troppo forte la concorrenza con il ruolo della soubrette in quanto a presenza femminile in TV. Oggiè rimasto l'unico canale televisivo italiano ad avere ancora tale figura con Emanuela Folliero, uno delle storiche annunciatrici degli anni ’90. E gli altri volti che fine hanno fatto?







Fiorella Pierobon. La Pierbon è stata il volto di Canale 5 dal 1984 al 2003. Nel 2003 ha lasciato il suo lavoro ventennale per dedicarsi ad altri progetti. A partire dal settembre del 2003 dopo l’annuncio del ritiro dalle scene partecipa diverse volte al programma di Rai 2 Quelli che il calcio condotto da Simona Ventura. Nel 2006 un sondaggio promosso da TGcom la proclama come la regina delle annunciatrici con oltre il 48% dei voti: a seguire in seconda e terza posizione, Gabriella Golia (15%) e Alessandra Canale (10%). Dopo aver fatto tanta TV la Pierobon ha cambiato il vento della propria passione. Attualmente si dedica all’hobby della pittura. Nel 2007 ha aperto a Nizza in Francia una sua galleria dove espone le opere realizzate in prima persona.







Gabriella Golia. La Golia è stata volto di Italia 1 dal 1982 al 2002. Nella sua carriera è stata anche presentatrice di successo di diversi programmi televisivi. Dopo aver lasciato il suo ruolo di annunciatrice di Italia 1 nel 2002 ha condotto su Canale 5 la rubrica pomeridiana Tutto questo è soap. Dal 2010 al 2012 torna nel ruolo di Signorina Buonasera per la rete pluriregionale Studio1, dove conduce anche il talk show Oggi e ieri.