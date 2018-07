Scomparsi dalla TV: che fine ha fatto Yasmine Bleeth di Baywatch?

NOTIZIE

lifeguard – del telefilm



Nello show, andato in onda in America a partire dalla fine degli anni ’80, l’attrice interpretava il ruolo di Caroline Holden. La serie TV, che ha avuto grande successo anche in Italia, ha sempre avuto un elemento caratterizzante e iconico che vale la pena di sottolineare ora. Specialmente tenendo conto dell’importazione di un prodotto straniero sul mercato italiano e delle conseguenti difficoltà nella traduzione immediata di un immaginario straniero.



I lifeguard di Baywatch sono molto più che semplici bagnini. Il loro nemico non è il mare conciliante del Mediterraneo o del Tirreno, ma il temibile oceano Pacifico che bagna la costa della contea di Los Angeles dove è stata ambientata la storia fino al trasferimento alle Hawaii. Lì dove perdersi tra le onde e le correnti è facile quanto letale e il salvataggio di vite umane richiede quindi un monitoraggio costante delle spiagge e delle acque da parte dei lifeguard, atleti ben addestrati a risolvere le situazioni più difficili. Tutto questo per dire che già la figura di Caroline e dei suoi colleghi aveva qualcosa di eroico non immediatamente traducibile per il pubblico italiano, ma radicato profondamente nella cultura americana. Se poi a compiere queste imprese quotidiane non erano solo uomini ma persino donne, tenaci, allenate, come le bagnine del telefilm, tutto la costruzione narrativa sfiorava il mito. Così l’immaginario delle bagnine di Baywatch è rimasto forte ancora oggi e l’attrice che ha fatto parte di questa piccola grande rivoluzione dalla quinta alla settima stagione viene ricordata ancora per il suo più grande ruolo di successo.



Che fine ha fatto oggi?

L’attrice, nata a New York nel 1968, dopo aver lavorato in Baywatch fino al 1997 ha continuato a lavorare per un po' in TV lottando pubblicamente contro la dipendenza da cocaina. I suoi ruoli più importanti sono - a partire dagli anni successivi - una parte in Nash Bridges, dove lavora fino al 2001, e un ruolo nello show Titans. Nel 2003 riprende il ruolo di Caroline nel film per la TV Baywatch – Matrimonio alle Hawaii con Pamela Anderson e Carmen Electra. Da allora non sappiamo molto altro della sua vita professionale se non per qualche ospitata nei panni di se stessa in show e talk televisivi. Peccato.