Scomparsi dalla TV: che fine ha fatto Walter Nudo?

NOTIZIE

12.05.2017 - Autore: Alessia Laudati (Nexta)







Era il 2015 quando partecipò da concorrente allo show condotto da Carlo Conti Tale e quale show, mettendo in mostra doti vocali e di profondo camuffamento. Prima di questo momento gli anni televisivi di Nudo sono stati segnati da presenze e lunghe assenze. Ripercorriamo quindi insieme la carriera dell'ex vincitore de L'Isola dei famosi.

Da tanto tempo Walter Nudo non appare in televisione come personalità o concorrente di uno dei tanti reality show della nostra TV.Era il 2015 quando partecipò da concorrente allo show condotto daTale e quale show, mettendo in mostra doti vocali e di profondo camuffamento. Prima di questo momento gli anni televisivi di Nudo sono stati segnati da presenze e lunghe assenze. Ripercorriamo quindi insieme la carriera dell'ex vincitore de L'Isola dei famosi.

Nato il 2 giugno 1970 a Montreal da madre di origine toscana e da padre calabrese, all'età di dieci anni si trasferisce con la famiglia dal Canada a Genova. Fin da piccolo si appassiona all'arte marziale del karate, diventando campione in questa disciplina e in quella del pugilato, dove rifiuterà in seguito di diventare professionista per seguire invece la carriera artistica. L'attività agonistica fa sviluppare a Nudo un fisico scultoreo che lo aiuterà a ottenere i primi lavori come attore.



Nel 1989, dopo essersi diplomato perito chimico, si trasferisce a vivere in America dove con piccoli lavori saltuari si mantiene agli studi di recitazione all'Acting Class di Los Angeles; per guadagnarsi da vivere, lavora come lavapiatti, pizzaiolo, buttafuori e spogliarellista.





Nel 1997 conduce con grande successo il programma televisivo Colpo di Fulmine con Nel 1994, tornato in Italia, studia presso la scuola di recitazione Duse, con Francesca De Sapio a Roma. Raggiunta la popolarità come personaggio televisivo nel 1995 con le numerose ospitate al "Maurizio Costanzo Show", circa 50 in un anno, inizia la carriera di attore.Nel 1997 conduce con grande successo il programma televisivo Colpo di Fulmine con Michelle Hunziker

Protagonista delle fiction Incantesimo e Carabinieri, nel 2003 è vincitore della prima edizione de L'isola dei famosi con l'87% di preferenze.



Eppure non ci sono solo luci nella sua carriera. Walter Nudo ha raccontato di aver sofferto di depressione dopo la vittoria all'Isola dei famosi per motivi legati in parte alle difficoltà economiche seguite al periodo di grande popolarità. L'attore ha anche dichiarato di aver sofferto di amnesie dopo la cospicua e rapida perdita di peso durante il reality show.



Nel 2009 partecipa come pilota automobilistico al campionato CITE cat. 3.0 D. con la BMW in squadra con G. Giudici. Dopo aver vinto il campionato 4 gare dalla fine della stagione, passa al Campionato Superstars, correndo con la JAGUAR XJR e poi con la BMW M3.

Nel 2009 ritorna negli USA e recita nel film Hopeful Notes di Valerio Zanoli.

Nel dicembre 2014 partecipa come concorrente VIP al lancio del quiz televisivo di Pupo sul nuovo canale Agon Channel. Dall'11 settembre al 6 novembre 2015 è concorrente del programma Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti su Rai 1.

Nel 2015 ha girato una serie televisiva in America AGENT X con Sharon Stone protagonista.