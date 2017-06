Scomparsi dalla TV: che fine ha fatto Sarah Michelle Gellar?

Biondina, minuta, ma con una grande forza recitativa adatta a farle interpretare ruoli femminili molto grintosi come quello dinello show di culto Buffy - L'ammazzavampiri . La serie, che è andata in onda con regolarità dal 1997 al 2003 ha fatto conoscere la Gellar al mondo.Parliamo di 144 episodi complessivi creati da Joss Whedon dove l'attrice ha fatto sfoggio del suo talento nel taekwondo interpretando il ruolo di una cacciatrice di vampiri per ben sette stagioni. Con lo show, la Gellar ha avuto l'occasione di portare sullo schermo un mix di generi, dall'horror, all'action alla screwball che le hanno consentito di ritagliarsi un ruolo in diversi film successivi. Tra tutti, l'horror nipponico The Grudge The Grudge 2 , e ancora Scream e il thriller Cruel Intentions , dove il bacio saffico tra lei e Selma Blair esordì come uno dei primi baci lesbici del cinema mainstream.Eppure l'ultima presenza registrata al cinema è nel con Veronika decides to Die nel 2009, dall'omonimo romanzo di Paolo Coehlo. Oggi, anche se la vita privata va a gonfie vele, due figli avuti con, con il quale la liaison romantica ha valicato lo schermo visto che i due sono stati protagonisti di Scooby-Doo 2 come Fred e Daphne, l'attrice non si vede da un po' nel circuito cinema-TV.Recentemente ha fatto parlare di sé per aver svelato un particolare della sua vita privata molto delicato. Sarah ha infatti rivelato in un post su Instagram lo scorso maggio di aver sofferto di depressione post-partum dopo la nascita del suo primo figlio nel 2009. L'attrice ha poi criticato i tagli alla Sanità di Trump che in molti Stati avrebbero reso più difficile l'accesso alle cure per la depressione da parte delle donne.Da eroina del teleschermo insomma, a eroina dei diritti delle donne, con la stessa combattività che l'ha resa famosa in passato. Speriamo torni presto in TV o al cinema!