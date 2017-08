Scomparsi dalla TV: che fine ha fatto Sara Varone?

La Varone arriva nel celebre programma televisivo in seguito allo scoppiare del gossip. Al tempo era la nuova la fidanzata del manager Andrea Perone e pare che proprio l’imprenditore avesse lasciato l’attrice Sabrina Ferilli per lei. Un curriculum d’eccezione per entrare di diritto nell’olimpo delle soubrette più chiacchierate. All’interno del contenitore domenicale condotto in quegli anni da, la Varone si distingue per il fisico procace, sempre bersaglio di battute maliziose, per la verve birichina e per mostrare comunque una certa compostezza al di là del doppio senso sessuale esibito nei suoi siparietti mediatici. Come altre prima di lei sembra essere stata consapevole di quanto in televisione le forme arrivino prima del cervello, decidendo di non farsene però un eccessivo cruccio.