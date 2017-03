Scomparsi dalla TV: che fine ha fatto Sabrina Salerno?

Tra febbraio e aprile 1992 fu ospite fissa dell'equivalente spagnolo Bellezas En La Nieve, trasmesso da Telecinco. Nel 1995 esordì a teatro diretta dacon la commedia I Cavalieri Della Tavola Rotonda. Torna in televisione affiancando Jocelyn nel game-show Il Grande Gioco Del Mercante In Fiera, in onda suIl 15 luglio 2010 ha pubblicato in coppia con la cantante ingleseil singolo Call Me. Stessa verve e stessa mancanza di malizia degli esordi. Dal 28 marzo al 25 aprile 2014 Sabrina è nel tLa Pista trasmesso da Rai 1 in prima serata e condotto da Flavio Insinna Comunque anche se lala vede meno protagonista, la Salerno rimane nella mitologia degli anni '90 per la sua carica libertaria e per il suo talento.Oggi è moglie e mamma e ha da poco compiuto 50 anni. Non crediamo però che la vedremo invecchiare, lei, sempre così avanti e al passo con i tempi da capire prima di tutti la portata pop di una figura femminile pubblicamente senza tabù.