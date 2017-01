Scomparsi dalla TV: che fine ha fatto Romina Mondello?

Vi ricordate? La bellezza mora che in televisione ha lavorato in programmi comeed è apparsa in alcuni ruoli televisivi di rilievo come quello di Bianca in Le ragazze di piazza di Spagna oÈ da un po’ che il cinema e la televisione la vedono lontana. Ecco perché siamo andati a scovare che fine ha fatto la bella attrice., che nasce nel 1974 a Roma, ha un volto molto deciso che sin dalla tenera età la rende perfetta per i primi piani della TV.I suoi colori estremamente mediterranei le fanno spesso interpretare il ruolo di donne del Sud. Il suo esordio è televisivo è con Gianni Bomcompagni che la sceglie per la stagione 1992-93 di Non è la RAI. Nel 1999 affiancanella conduzione di Domenica in.