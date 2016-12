Scomparsi dalla TV: che fine ha fatto Randi Ingerman?

NOTIZIE

Eppure è importante raccontarla perché la soubrette, pur essendo assente dal piccolo schermo da tempo, è rimasta nel cuore del pubblico che la ricorda con affetto. Cominciamo quindi ripercorrendo la carriera della Ingerman e diffondendo alcune note biografiche che la riguardano. Una cura particolare va usata quando si parla di Randi Ingerman e dei motivi per i quali la sua scomparsa dal mondo della televisione è effettiva ormai da alcuni anni. Perché si tratta di una storia di malattia e di dolore. Spesso di perdita, ma anche di nuovi inizi.

Nata a Filadelfia nel 1967, ha studiato balletto fino all'età di 15 anni. Lascia gli Stati Uniti molto giovane per provare la carriera di modella in Italia. La aiutano nella professione una bellezza dirompente e una chioma riccia maestosa molto appariscente. In Italia la Ingerman diventa molto popolare grazie a uno spot televisivo della vodka Keglevich del 1995. In TV ci va spesso da attrice, ma anche come opinionista e come personalità dall'accento caratteristico e dalla forte determinazione a parlare di qualunque argomento.

Recita in alcuni film come Svitati, Let's Talk About Sex, Torno a vivere da solo e fiction televisive, Il ritorno di Sandokan, Fatima, Il tesoro di Damasco, Tutti gli uomini sono uguali. Dal 2001 al 2014 è sposata con Luca Bestetti, voce dei Rockets.