Scomparsi dalla TV: che fine ha fatto Pamela Petrarolo?

Vi ricordate Pamela Petrarolo? Se il nome non vi dice niente dovete pensare ad uno dei volti di punta della trasmissione Non è la RAI, quando ancora adolescente sperimentava i primi approcci con l'intrattenimento televisivo. Ripercorrendo la carriera di Pamela Petrarolo si scopre che la soubrette ha incontrato la TV da giovanissima.



Nel febbraio del 1994 esce il suo primo album da solista, Io non vivo senza te, che conteneva alcuni dei pezzi da lei cantati in trasmissione.



Nel 1995 pubblicò il suo secondo disco, Niente di importante. Il suo legame con il programma rimane negli anni indissolubile tanto che negli anni il suo più grande progetto rimane comunque lo show di Boncompagni. Un dato che rimane assolutamento unico nella carriera della soubrette; che anche dopo decenni tornerà spesso in TV a parlare di quella particolare esperienza.



Nel dicembre 2006 ha partecipato al programma Libero condotto da Alessandro Siani per Rai 2 e, insieme ad altre dodici ex ragazze diha posato per un calendario 2007.è anche parte del cast dello show