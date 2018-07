Scomparsi dalla TV: che fine ha fatto Natasha Stefanenko?

NOTIZIE

27.07.2018 - Autore: A.L.



Bellissima, simpaticissima, coltissima e intelligentissima.



Natasha Stefanenko è stata per anni l’emblema della presentatrice straniera che non stava davanti alla telecamera solo per assecondare la ‘quota estero’ della TV italiana. Lei faceva di più. Regalava un tocco di humor secco e irriverente portato direttamente dalla madre Russia. Oggi, anche se in televisione la vediamo meno, è un po’ la nostra Natasha’s Way - ispirato al suo stile di vita dove dà consigli sul cibo, sulla moda e sul lifestyle. Un family blog dove in numerosi articoli appare in compagnia del marito Luca Sabbioni con il quale è protagonista anche di numerosi e divertenti sketch su Instagram. , simpaticissima, coltissima e intelligentissima. Natasha Stefanenko è stata sopra la media del panorama televisivo femminile in un modo che era evidente anche in video per il modo in cui conduceva, pronunciava le battute o sorrideva.è stata per anni l’emblema della presentatrice straniera che non stava davanti alla telecamera solo per assecondare la ‘quota estero’ della TV italiana. Lei faceva di più. Regalava un tocco di humor secco e irriverente portato direttamente dalla madre Russia. Oggi, anche se in televisione la vediamo meno, è un po’ la nostra Gwyneth Paltrow . Come l’attrice britannica, Natasha ha un blog –- ispirato al suo stile di vita dove dà consigli sul cibo, sulla moda e sul lifestyle. Un family blog dove in numerosi articoli appare in compagnia del maritocon il quale è protagonista anche di numerosi e divertenti sketch su Instagram.

Conduttrice e modella la Stefanenko arriva in Italia dopo essersi laureata in ingegneria metallurgica a Mosca dopo il 1992, anno in cui vince un prestigioso concorso di bellezza nella capitale russa. A notarla in un ristorante e a lanciarla in TV è Beppe Recchia, regista televisivo che la sceglie per il quiz La grande sfida. Accanto alla carriera televisiva affianca quella di modella con grandissimo successo di entrambe le professioni. In TV conquista con la simpatia e l’irriverenza e negli anni’90 lavora in programmi innovativi come Target e Ciro, il figlio di Target e in una graffiante edizione de Le Iene nel 2004. Dal 2007 al 2001 è su Sky dove conduce il reality intorno al mondo della moda Italia’s Next Top Model e nel 2012 è giurata di Miss Italia. Anche il mondo delle fiction la vuole con sé in Camera Café e Distretto di polizia 9. Nell’estate dei Mondiali di Russia l’abbiamo vista ospite a Tiki Taka Russia, trasmissione condotta da Pierluigi Pardo. Al cinema ha lavorato in diversi film come la Stefanenko arriva in Italia dopo essersi laureata in ingegneria metallurgica a Mosca dopo il 1992, anno in cui vince un prestigioso concorso di bellezza nella capitale russa. A notarla in un ristorante e a lanciarla in TV è Beppe Recchia, regista televisivo che la sceglie per il quiz La grande sfida. Accanto alla carriera televisiva affianca quella di modella con grandissimo successo di entrambe le professioni. In TV conquista con la simpatia e l’irriverenza e negli anni’90 lavora in programmi innovativi comee in una graffiante edizione denel 2004. Dal 2007 al 2001 è su Sky dove conduce il reality intorno al mondo della modae nel 2012 è giurata di Miss Italia. Anche il mondo delle fiction la vuole con sé in Camera Café e Distretto di polizia 9. Nell’estate deil’abbiamo vista ospite a, trasmissione condotta da Pierluigi Pardo. Al cinema ha lavorato in diversi film come Ex – Amici come prima , per la regia di Carlo Vanzina.

Che fine ha fatto oggi?

La conduttrice appare ancora in televisione in piccole ospitate in diversi programmi delle reti nazionali. Eppure la sua vivacità si è trasferita oggi più sui social dove con il marito e la figlia Sasha dà vita a numerosi momenti di vita famigliare ironica e divertente. Il lavoro di modella e indossatrice, ormai è una influencer, prosegue invece sul suo blog, dove fa tendenza in fatto di moda e beauty. Scomparsa per davvero? Ma no dai.