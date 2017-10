Scomparsi dalla TV: che fine ha fatto Nadia Bengala?

NOTIZIE

27.10.2017 - Autore: Alessia Laudati (Nexta)



Nadia Bengala è stata nei tardi anni ’80 sia ex trionfatrice di Miss Italia sia passata valletta del programma Ok, il prezzo è giusto! nell’era Zanicchi. Per raccontarla, oltre ai titoli accumulati, conta però anche ricostruire accuratamente l'immaginario che ha prodotto nel tempo il suo fascino italico. In questo senso Nadia Bengala ha sicuramente rappresentato uno dei simboli della bellezza italiana nel mondo, soprattutto tra il finire degli anni ’80 e i primi anni ’90.



Partiamo tuttavia dall’inizio. Dove nasce e cresce la stella della TV e che fine ha fatto oggi?

Gli inaffidabili. Nadia Bengala esordisce nel mondo dello spettacolo giovanissima, a 26 anni, quando diventa valletta - nel luglio del 1988 - del programma televisivo Ok, il prezzo è giusto! condotto da Iva Zanicchi.







Nello stesso anno si rese protagonista di un piccolo scandalo televisivo dovuto al contemporaneo ingaggio come soubrette del gioco a premi di Mediaset e alla vittoria di Miss Italia nel settembre del 1988. Infatti per regolamento la Miss vincitrice della kermesse non poteva aver avuto contratti precedenti nel mondo dello spettacolo. L’impasse con il patron della manifestazione Enzo Mirigliani si risolse al tempo con la rinuncia definitiva alla presenza nel quiz della Zanicchi e la scelta di abbracciare per sempre la corona di più bella d’Italia. Tra l’essere qualificata come ‘spalla’, e l’essere investita del titolo di ‘bella’ non ci fu insomma partita, e la controversia portò un altro po’ di notorietà alla bella soubrette.



