Scomparsi dalla TV: che fine ha fatto Miriana Trevisan?

NOTIZIE

06.01.2017 - Autore: Alessia Laudati (Nexta)



Showgirl educata, composta, mai sopra le righe che insieme a altri volti di giovani ragazze è entrata nel cuore degli spettatori quando era solo poco più che adolescente. Parliamo di Miriana Trevisan, classe 1972 e nata a Napoli che esordì giovanissima, meno di vent’anni, nel programma Non è la RAI nel 1991.



Dopo quell’esordio intenso nel corso della sua carriera ha lavorato con i grandi giganti della TV. Da Corrado a Raimondo Vianello a Non è la RAI e in seguito a essere diventata uno dei volti più famosi del programma.



Oltre alla voglia di fare TV la Trevisan ha sempre dichiarato la propria passione per la danza mai completamente realizzata sul piano televisivo dove trionfa invece come volto spalla, valletta ma mai in forma anonima. Contemporaneamente all'impegno con Non è la RAI ha poi preso parte ad altre trasmissioni ideate da Gianni Boncompagni come Primadonna e Bulli e pupe.



Striscia la notizia è la velina mora. Nell'autunno del 1995 ha affiancato Corrado in La Corrida e nel gennaio successivo è insieme a Gerry Scotti nel programma Miss e Mister ‘96. Poi affiancherà Raimondo Vianello in Pressing.



Nel 2004 abbandonata la televisione e approda al teatro. Recita in Uomini sull'orlo di una crisi di nervi a fianco di Gianni Garofalo.

Nell'autunno del 2007 partecipa alla quinta edizione del reality show L'isola dei famosi dove arriva in finale e si classifica al quarto posto. Nel 2013 si reinventa scrittrice per bambini per scopi benefici e continua a frequentare la televisione come opinionista, non perdendo mai un briciolo della sua dolcezza.



La TV, quella di un tempo, è però lontana; ma Miriana Trevisan resterà sempre l’icona chic di una maniera di fare televisione che non tornerà forse mai più.