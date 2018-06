Scomparsi dalla TV: che fine ha fatto Milena Miconi?

Chissà come sarebbero sorpresi quei, che vedono nei social network il palcoscenico ideale per esibirsi in molti e variegati talenti, di scoprire che solo fino a poco tempo fa il teatro, per molti un format desueto, esercitava un fascino irresistibile per i più desiderosi di farsi vedere e ammirare. E chissà cosa ricorderemo un domani della televisione ibridata con il teatro come visto per tanti anni negli spettacoli della compagnia. Sicuramente non dimenticheremo i volti femminili e certamente non abbandoneremo facilmente un gusto, quello per il varietà, e un incrocio, quello tra stili canori, di ballo, di esibizione del corpo, tutti in qualche modo tesi verso l’irresistibile tentazione di mostrare soprattutto il proibito dell’universo femminile.è stata una delle primedonne del varietà italiano deltra il 2000 e il 2001. Dopodove ha regnato come volto femminile esclusivo dello show, tornò l’anno dopo in Saloon. Uno spettacolo che al contrario del precedente mandava in scena una descrizione della femminilità ampia e a 360 gradi. C’era infatti sul palco non una sola regina e catalizzatrice di sguardi, ma ben quattro protagoniste. Erano la stessa Miconi, poi Pamela Prati . Una bionda, due more, e una rossa; e no, non è l’inizio di una barzelletta. Infatti mentre non sappiamo cosa succedesse dietro le quinte a livello di antipatie personali e rivalità, quando le luci si accendevano era chiaro come regnasse, magari persino in maniera fittizia, l’armonia di corpi, sorrisi e mosse. Quando la Miconi viene scelta daper il suo debutto a Canale 5 in, non è però affatto digiuna di teatro. La ragazza romana infatti lavora già da parecchi anni ed è stata vista prima nell’esordio di Atti Unici di Neil Simon, diretta da Antonio Serrano, poi nel 1985 in Se ne cadette o' Teatro per la regia di Bruno Colella e nel 1993 ne La voglia matta di Attilio Corsini. Pieraccioni poi l’ha voluta in Fuochi d'artificio , anche se in un ruolo minore. Inoltre ha lavorato nel 1998 nella serie televisiva S.P.Q.R., diretta da Claudio Risi e Anni '50, per la regia di Carlo Vanzina.Insomma non è affatto una principiante quando si esibisce sul palco del Salone Margherita per la prima volta. Chiusasi l’esperienza del Bagaglino lavora molto nella fiction italiana a partire dal 2002 – 2003 e ottiene diversi ingaggi come conduttrice e volto televisivo. Recita in Don Matteo 4, in San Pietro di Giulio Base, in Rex e Vita da paparazzo. Nel 2013 è di nuovo in TV nel cast de Un medico in famiglia 8. Nel 2015 anche se recita al cinema nel filmsono già anni nei quali si vede di meno sia al cinema sia in TV.