Scomparsi dalla TV: che fine ha fatto Melita Toniolo?

La chiamavano Diavolita e oggi invece la sua vita privata ha per un po'quella più scatenata verve professionale, vista la recente maternità, che le fece qualche anno fa guadagnare l'appellativo demoniaco all'interno della trasmissione, ex gieffina, ex conduttrice di diversi show comici, daa Metropolis disembra essere da qualche tempo un po' assente dalla televisione più generalista. Forse si tratta di un'illusione oppure di una realtà che non ha comunque prodotto disaffezione nel suo pubblico. A giudicare dal numero di followers l'ex gieffina non ha vissuto nessun disamore mediatico.La popolarità di Melita inizia nel 2007 dopo la partecipazione al reality. Nel 2008 è anche nel cast de La talpa. Nonostante la partecipazione ai reality sia stato spesso sinonimo di successivo anonimato per i suoi concorrenti, la carriera della Toniolo è riuscita a coniugare bellezza e simpatia, presenzialismo da reality con capacità di intrattenere, calendari e umorismo.A livello televisivo l'ultimo lavoro registrato è nel 2013 quando torna come volto di punta di Lucignolo dopo esserlo stata anche nel 2007 e nel 2008.Da ieri a oggi esiste anche una credibilità costruita come presentatrice di show comici come Colorado e i programmi di Comedy Central, Metropolis su tutti, ma anche partecipazioni a, Ciao Darwin, Paperissima e un ruolo nella sitcom SPA di Canale 5.Altrove, sui suoi profili social come Instagram, l'immagine vincente dettata dal mix di simpatia e bellezza persiste e guadagna like. Ogni scatto esprime quasi sempre una grande solarità e in questo la Toniolo sembra essere stata sempre molto in linea con il suo dinamico personaggio pubblico.Forse proprio il motivo per il quale l'audience non l'ha mai dimenticata per davvero.