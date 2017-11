Scomparsi dalla TV: che fine ha fatto Maurizio Aiello?

NOTIZIE

È stato uno degli attori più in vista in Un posto al sole, e oggi?

06.11.2017 - Autore: Alessia Laudati (Nexta)



Maurizio Aiello ha vissuto nella sua carriera un’espropriazione bella e buona. Fin dagli '90 ha perso la centralità del proprio nome e cognome diventando per tutti e semplicemente l’Alberto Palladini della soap opera Un posto al sole . Nella fiction Aiello ha interpretato con regolarità il più vecchio dei tre fratelli Palladini – donnaiolo, romantico e determinato, sul finale della sua vita televisiva anche colluso – negli anni che vanno dal 1996 fino al 2002. Poi è tornato a vestire i completi sartoriali del personaggio napoletano in più occasioni e in maniera saltuaria a partire dal 2011 e fino al marzo 2017.

Spogliarsi degli abiti dell’uomo accattivante e superbo che gli ha dato la notorietà per lungo tempo non deve essere stata un’azione facile o un processo da compiersi in così pochi ciak.



Eppure, ci chiediamo noi, che altre identità professionali ha assunto Aiello dopo quella del conte Palladini? Che fine ha fatto oggi?

Un posto al sole. Dopo aver lasciato il set napoletano – la sua permanenza è durata 9 anni - ha lavorato nelle fiction Sospetti 2, (2003), Amanti e segreti (2004) e Amanti e segreti 2 (2005).



SCOMPARSI DALLA TV: CHE FINE HA FATTO WALTER NUDO?



Non si fa mancare nemmeno la fiction in costume, visto che nel 2007 recita nella miniserie Pompei. Aiello, classe 1969, dopo essersi guadagnata la fama in TV grazie alla fiction poliziesca, lo ricordiamo infatti in Il maresciallo Rocca nel 1996, sempre negli anni '90 è entrato nell’universo della saga di. Dopo aver lasciato il set napoletano – la sua permanenza è durata 9 anni - ha lavorato nelle fiction Sospetti 2, (2003), Amanti e segreti (2004) e Amanti e segreti 2 (2005).Non si fa mancare nemmeno la fiction in costume, visto che nel 2007 recita nella miniserie Pompei.

Nel 2007 è nel cast di Natale in crociera , regia di Neri Parenti e nel 2008 in Anita - Una vita per Garibaldi.

Nel 2009 è tempo di approdare al genere dancing show; una tappa fondamentale per gli attori più amati e anche un po’ dimenticati. Partecipa quindi al programma di Rai Uno Ballando con le stelle, nell’edizione che vede trionfare il ballerino per caso Emanuele Filiberto di Savoia.

Nel 2010 è protagonista di un episodio di salute poco piacevole. L’attore stesso lo ha raccontato pubblicamente in numerose interviste. In quell’anno gli viene infatti diagnosticato un tumore benigno alla tiroide nel corso di un programma di screening al quale partecipa per scopi benefici. Per fortuna tutto si risolve nel migliore dei modi. Nel frattempo la vita privata va a gonfie vele, visto che è felicemente padre di due bambini ed è accanto alla stessa donna da 17 anni. Insomma, è diventato negli anni, o forse lo è sempre stato, tutto il contrario del suo personaggio più famoso, un noto donnaiolo dagli occhi azzurri chiamato Alberto.