Scomparsi dalla TV: che fine ha fatto Massimo Dapporto?

NOTIZIE

In passato l’attore ha dato celebrità al medical drama in TV; dov’è finito oggi?

23.12.2016 - Autore: Alessia Laudati (Nexta)



Amico mio. A quei tempi un prodotto come Braccialetti rossi nemmeno esisteva nella sua forma più embrionale mentre il ‘baffetto’ della TV entrava nelle case degli italiani parlando di malattia e di giovanissimi pazienti.



Eppure quello del Dr. Magri è solo uno dei tanti personaggi che l’attore Massimo Dapporto ha interpretato per la TV. Attore soprattutto di fiction, che gli hanno dato maggiore notorietà, Dapporto nasce a Milano ed è figlio del noto attore Carlo Dapporto, fin da subito ha seguito le orme paterne formandosi prima come attore di teatro e, poi, di cinema e fiction-tv.



Massimo Dapporto è l’attore che ha inaugurato la saga del medical drama in TV. Dal 1993 al 1998 è stato infatti il Dr. Magri della celebre fiction. A quei tempi un prodotto come Braccialetti rossi nemmeno esisteva nella sua forma più embrionale mentre il ‘baffetto’ della TV entrava nelle case degli italiani parlando di malattia e di giovanissimi pazienti.è solo uno dei tanti personaggi che l’attore Massimo Dapporto ha interpretato per la TV. Attore soprattutto di fiction, che gli hanno dato maggiore notorietà, Dapporto nasce a Milano ed è figlio del noto attore, fin da subito ha seguito le orme paterne formandosi prima come attore di teatro e, poi, di cinema e fiction-tv.

Dopo il ruolo di Amico mio nel 1997 è stato protagonista delle serie tv Un prete tra noi e Casa Famiglia. Nel 2002 è protagonista della fiction Mediaset Il commissario, per la regia di Alessandro Capone, e compare anche nella miniserie Per amore per vendetta.

Nel 2006 ha interpretato il giudice Giovanni Falcone nel film-tv di Rai 1 nel film-tv di Rai 1 Giovanni Falcone, l'uomo che sfidò Cosa Nostra , diretto da Andrea Frazzi.

Nella stagione televisiva 2007-2008 è il protagonista di Distretto di Polizia 7, nel ruolo del commissario di Polizia Marcello Fontana. Come doppiatore ha dato la voce a Tim Curry nel film è il protagonista di Distretto di Polizia 7, nel ruolo del commissario di Polizia Marcello Fontana. Come doppiatore ha dato la voce a Tim Curry nel film Mamma, ho riperso l'aereo - Mi sono smarrito a New York del 1992 e, in seguito, al personaggio di Buzz Lightyear nei film Disney Toy Story - Il mondo dei giocattoli, Toy Story 2 - Woody e Buzz alla riscossa e Toy Story 3 - La grande fuga.