Scomparsi dalla TV: che fine ha fatto Marina Massironi?

Conla Massironi ha intrapreso un sodalizio professionale lungo una carriera in TV, quando comparve accanto a loro in Mai Dire Gol, esteso per almeno tre film e finito anche in uno spettacolo ripreso dal vivo a teatro: I corti di Aldo, Giovanni e Giacomo per la regia di Arturo Brachetti.Come componente femminile del trio ha avuto l’onore di far innamorare sullo schermo e a turno prima Giacomo inpoi Aldo ininfine scambiarsi un bacio anche con Giovanni inSoprattutto ha potuto rappresentare un importante elemento di bilanciamento nella comicità del trio. I suoi personaggi erano infatti pacati, riflessivi, sognanti e in forte contrasto con la litigiosità irriverente degli sketch dei protagonisti di Così è la vita. Perché dove i tre maschi erano sempre pronti a bisticciare, ovviamente per gioco, soprattutto nei lunghi tracciati e nei viaggi improbabili che caratterizzavano i loro film on the road, i ruoli della Massironi avevano il compito di dare uno sguardo esterno, a volte di rottura, a volte di cementificazione, sulla compattezza dell'amicizia tra i tre.

Ricordiamo prima brevemente la biografia artistica dell’attrice nata a Legnano nel 1963. Marina Massironi inizia la propria carriera comica nel cabaret al fianco di Giacomo Poretti. Con il comico, poi diventato suo marito, crea il duo Hansel & Strüdel. Dopo il divorzio con Poretti, a partire dagli anni 90 e fino al 2000, lavora al cinema e in teatro con. Prima ancora che il suo volto diventasse famoso nella ‘trilogia’ cinematografica più nota del trio comico, aveva già prestato la voce al personaggio di Tinetta nell’anime È quasi magia Johnny.Nel 1997 gira il suo primo film al cinema: Tre uomini e una gamba, partecipando successivamente a Così è la vita e Chiedimi se sono felice, sempre in compagnia del trio comico. Nel 2000 vince il David di Donatello per il suo ruolo da non protagonista in. Slegata dal trio, recita al cinema con un certo successo in alcuni film come Agata e la tempesta nel 2004 e Letters to Juliet. Dal 2010 circa la carriera della Massironi si sposta maggiormente sul suo primo ‘amore’: il teatro. Anche se la vediamo nel 2016 incon Edoardo Leo, è la carriera davanti il sipario che contrariamente al grande e piccolo schermo gode di minori scossoni. Dopo essere stata la voce de I monologhi della vagina nel 2012, dal 2014 recita per il teatro inaccanto a Silvio Orlando con la regia di Daniele Luchetti.E per il 2018 quali progetti ha in serbo la comica di Mai dire gol?