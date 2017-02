Scomparsi dalla TV: che fine ha fatto Marina La Rosa?

NOTIZIE

24.02.2017 - Autore: Alessia Laudati (Nexta)



TGcom24 con la conduzione di Remo Croci.



Qui però è ben lontana dall’aura di icona sexy che l’aveva resa famosa nel lontano 2000. La Marina di oggi non è più la Marina di ieri. Che la sua popolarità sia diminuita è un dato di fatto. Che cosa è successo in quasi vent’anni dal suo esordio come non famosa e cosa ha combinato lontana dalla TV? Impossibile non ricordarsi la parlata cantilenante, tipicamente siciliana, e i modi di fare accattivanti sbattuti in faccia al pubblico 24 ore su 24 in quel lontano esperimento mediatico che fu il primo Grande fratello televisivo. Ora Marina La Rosa è cresciuta; e dopo un grande successo non si vede più in TV. Il 2016 l’ha vista ritornare in parte sul piccolo schermo nel ruolo di opinionista nel programma Il giallo della settimana, spin-off di Quarto grado in onda sucon la conduzione di Remo Croci.Qui però è ben lontana dall’aura di icona sexy che l’aveva resa famosa nel lontano 2000. La Marina di oggi non è più la Marina di ieri. Che la sua popolarità sia diminuita è un dato di fatto. Che cosa è successo in quasi vent’anni dal suo esordio come non famosa e cosa ha combinato lontana dalla TV?

Grande fratello conquista molta popolarità da parte del pubblico. Già dentro la casa aveva attirato l’attenzione dei telespettatori per i modi di fare accattivanti e sensuali che avevano fatto girare la testa a più di un concorrente del reality. Compreso Max composto da 12 scatti sexy. Il suo successo nasce nel 2000 quando uscita dalla casa delconquista molta popolarità da parte del pubblico. Già dentro la casa aveva attirato l’attenzione dei telespettatori per i modi di fare accattivanti e sensuali che avevano fatto girare la testa a più di un concorrente del reality. Compreso Pietro Taricone con il quale instaurò una tenera amicizia all’interno del programma. All’epoca Marina aveva meno di venticinque anni; e il successo le fece cavalcare la lunga onda della popolarità. Uscita dalla casa, realizzò un calendario per la rivistacomposto da 12 scatti sexy.

Nel 2002 interpreta un piccolo ruolo in alcune puntate della soap opera Beautiful. Nel 2003 partecipa ad alcune fiction tv, tra cui Carabinieri 2 e Un posto al sole. Debutta a teatro nel 2004 in una versione dell'Elettra di Sofocle prodotta dal "Teatro Stabile Calabria”. Lo spettacolo negli anni successivi viene poi interrotto per l'avanzata gravidanza dell'attrice.