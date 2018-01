Scomparsi dalla TV: che fine ha fatto Lorena Forteza?

Da Bogotà, Colombia, alla Toscana più verde, bucolica e tradizionalista il cui paesaggio e la cui anima sono protagonisti del film culto di Leonardo Pieraccioni Questo per sommi capi il percorso dell'attriceche in Italia è arrivata proprio sull'onda del successo della pellicola del regista toscano che fu campione di incassi nelle sale. Nel film del 1996 la Forteza interpreta una componente del gruppo di ballerine spagnole di flamenco, che in seguito a un guasto del mezzo che le porta in tour finiscono per chiedere ospitalità alla famiglia di Levante (Pieraccioni). Nella commedia proprio la sensualità della Forteza faceva innamorare il goffo ragioniere toscano interpretato da Pieraccioni, portando in un clima tutto sommato provinciale un po' di trasgressione esterofila e di magia.Dopo aver ottenuto così l'etichetta di sex symbol, la Forteza è gradualmente sparita dalle scene. Nel 1997 posa nuda per un calendario, poi praticamente nulla. Come ha raccontato lo stesso Pieraccioni in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera quelli della gloria non furono anni particolarmente semplici per l'attrice. Il successo la cambiò e dopo un lungo periodo di assenza ricomparve in TV proprio per essere aiutata a modificare un corpo che non le piaceva più e un identità molto distante da quella di attrice sensuale ad ogni costo.La Forteza partecipa infatti alla trasmissione Mediaset 'Bisturi! Nessuno è perfetto' nel 2004 e il pubblico la rivede con qualche chilo in più. Quella dei centimetri conquistati è una curiosità che negli anni ha sempre ingolosito il pubblico rispetto alla figura della modella spagnola. Un'attenzione che ha spesso scatenato una 'caccia al chilo' che per molti versi appare oggi piuttosto inspiegabile.Intervistata dal magazineproprio questa settimana, l'attrice ha confermato quanto detto da Pieraccioni pubblicamente. Il successo l'ha stordita e oggi - proprio per via di un brutto periodo vissuto per il troppo stress - non tornerebbe a fare l'attrice. Il successo non le manca, ma l'Italia probabilmente sì. Nel Belpaese vive suo figlio oggi 22enne e la Forteza ha dichiarato di dividersi tra Italia e Spagna proprio per questioni di cuore. Olè, quindi, la vita continua anche dopo l'oblio.