Scomparsi dalla TV: che fine ha fatto l’ex velina Thais Wiggers?

Bellissima e solare,è stata, ed è, personaggio televisivo di grande notorietà che dopo qualche anno di lontananza dalle scene e dal gossip è ultimamente tornata protagonista di una curiosa e apprezzata reunion al femminile. Infatti uno scatto diventato virale questa estate l’ha immortalata sorridente accanto alle ex velineedTutte sotto il sole diLa popolarità della foto ci dice due cose: che il lavoro della velina, nonostante il pregiudizio comune, non è destinato a generare per forza rivalità negative al femminile ma può esprimersi anche in un ambiente capace di far nascere amicizie solide nel tempo. Inoltre possiamo avere la conferma ulteriore, con questo scatto, che si tratta di un ruolo televisivo che nonostante il tempo passato è capace di scalfire profondamente l’immaginario del pubblico. La viralità dello scatto di Porto Cervo può raccontare ancora una volta come essere state veline sia tutt'ora un buon antidoto all’oblio del pubblico dettato dalla lontananza dalle scene., ricordiamolo, è stata dal 2005 al 2008 il volto del tg satirico insieme aNata in Brasile a Florianópolis ha cominciato la propria carriera come modella ed è arrivata in Italia sulla scia della carriera di indossatrice.la vuole con sé nel 2005 e la velina continuerà a lavorare nel programma fino a metà della stagione 2007-2008 quando abbandonerà lo show per dedicarsi alla gravidanza in corso. Tuttavia l’addio alla trasmissione di Antonio Ricci arriverà non prima di aver impresso nella mente del pubblico la personalità solare e l'aspetto acqua e sapone. Dopo la gravidanza, il papà di sua figlia è il conduttore Teo Mammucari, ha condotto il programmainsieme a Pierluigi Pardo ed è apparsa come guest star della sitcom Favelas, bed and breakfast, in onda nel 2011 su. Poi, i ruoli in TV si sono fatti più rari.Oggi la ritroviamo su Instagram sempre radiosa e spiritosa. Dal profilo social apprendiamo inoltre che c’è stato in passato unma che oggi Thais ha di nuovo scelto di indossare quel biondo che, almeno nella televisione italiana, le ha portato così tanta fortuna.