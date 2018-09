Scomparsi dalla TV: che fine ha fatto la Dottoressa Kerry Weaver di E.R.?

Misteriosa, anche per via di un problema fisico la cui natura fu svelata solo dopo numerose stagioni, burbera ma non troppo e per questo ancora più capace di destare curiosità. Fin dal suo esordio, durante la seconda stagione del medical drama E.R. – Medici in prima linea , abbiamo visto il personaggio dellasfidare i tanti preconcetti esistenti sulla leadership femminile. Il suo ruolo era quello di supervisore del pronto soccorso del. Posizione resa ancora più complicata da un carattere non proprio docile e mite nei confronti dei suoi sottoposti.Questo era la funzione drammaturgica della Weaver dial momento dell’esordio nella serie TV ispirata al romanzo Casi di emergenza di. Poi il suo personaggio è andato avanti per 250 episodi dove la presenza dell'iron lady del pronto soccorso del Chicago County Hospital ha in parte spianato la strada a un altro ruolo successivo di medico atipico il cui handicap motorio lo ha reso ancora più carismatico: il Dr. House di Hugh Laurie Come vi ricorderete, non è stato tutto facile per laall’interno dell'immaginario reparto di medicina d’urgenza del policlinico universitario di Chicago. Ci vengono in mente gli scontri fin dall’inizio con il personaggio di Susan Lewis, i tentativi da parte degli altri medici di penetrare la sua corazza di donna di ferro anche attraverso le prese in giro sulla sua condizione fisica, i commenti a mezza bocca e poi la sana rivalità con iliniziata a partire dalla terza stagione. Sin dall’inizio la Weaver ha quindi incarnato una diversità femminile su temi come l’ambizione e la leadership. Suo il merito di mettere da parte, almeno nelle prime stagione, il lato personale per dedicarsi solamente al lavoro in maniera muscolare e perentoria. Poi invece abbiamo scoperto piano piano il suo lato più fragile. Una caratteristica che verrà fuori definitivamente con il coming out del personaggio nelle stagioni successive. Insomma, per complessità e originalità è uno dei ruoli che più c’è rimasto nel cuore.