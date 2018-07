Scomparsi dalla TV, che fine ha fatto Kelly Taylor di Beverly Hills?

Lo stereotipo realistico dell’adolescente bianca, ricca e viziata, la tipica reginetta della scuola che dietro la vita perfetta nasconde però abusi, problemi personali e sofferenze, è un personaggio abbastanza presente in molte serie teen degli anni ’90 e 2000. Ma come ogni cosa che abbia funzionato da prototipo con un inizio chiaro oppure un momento di popolarità più rilevante degli altri, il personaggio di Kelly Taylor di Beverly Hills 90210 possiamo considerarlo imparentato da vicino con la l o laInterpretato dall’attrice Jennie Garth per tutta la durata dello show, il personaggio di Kelly ha istruito ed educato un’intera generazione di adolescenti non solo americane a trovare il riscatto personale non tanto negli eccessi dell’alcol o della vita amorosa, né tantomeno nell’eccitazione del lusso e della capacità di spesa, ma in un amore che possa chiamarsi tale. Per Kelly sarà quello per, ma la salvezza per la sua vita un po' tormentata sarà trovata anche nella capacità di sviluppare una sensibilità particolare verso l’altro. Quando Kelly, che nello sviluppo della serie è ormai all’università e ventenne, riesce a parlare pubblicamente della propria violenza, un’intera generazione diventa grande con lei imparando a non vergognarsi delle proprie esperienze ma capendo come sfruttarle per crescere. Per questo il suo personaggio di grande successo e molto mobile a livello drammaturgico viene usato come ponte per diversi progetti televisivi futuri che ruotano intorno al franchise come Melrose Place e lo spin-off 90210