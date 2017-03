Scomparsi dalla TV: che fine ha fatto Justine Mattera?

NOTIZIE

10.03.2017 - Autore: Alessia Laudati (Nexta)



L’ultima presenza registrata è su Instagram, dove a fine 2016 un suo scatto di spalle mentre indossa un paio di collant e tacchi vertiginosi realizzato per annunciare la sua partecipazione al programma Oltre il limite - Storie di corsa, ha collezionato un numero imponente di like. Parliamo di Justine Mattera, showgirl che ricordiamo soprattutto per aver lavorato al fianco di Paolo Limiti nella trasmissione Ci vediamo in tv dal 1996 al 2003.



Di Justine infatti fu per anni cavalcata la somiglianza tra la ragazza italo-americana e la celebre Marilyn Monroe, insieme all’estro della sua parlata con forte accento americano e in generale la sua provenienza esterofila.



Proprio negli anni in cui in televisione andava forte il ruolo della showgirl straniera accanto al conduttore italico, magari un po’ più grande della soubrette che gli faceva da spalla. Oggi la capigliatura bionda della Mattera è meno visibile di quanto lo fosse negli anni ’90, persino meno platinata, ma non del tutto dimenticata. Che fine ha fatto infatti la bella ragazza che in Italia trovò, a fine anni ’90, sia il successo sia l’amore con il conduttore Paolo Limiti?

Non tutti sanno che la Mattera ha spiccate doti di ballerina e cantante. Nata a New York nel 1971, arriva in Italia per motivi di studio, precisamente a Firenze, nel capoluogo toscano. Per mantenersi inizia a lavorare come modella e cubista e così viene notata dal produttore e DJ Joe T. Vannelli. Insieme a lui nel 1995 incide il singolo Feel It, che con 24.000 copie vendute si piazza al secondo posto della hit parade italiana. Nel 1996 conosce Paolo Limiti che la sceglie per accompagnarlo nel programma Ci vediamo in TV. I due saranno anche sposati dal 2000 al 2002.

Nel frattempo, nel 2000, ha inciso il singolo eurodance Bidibodi: di nuovo una hit. Poi l’incontro con il musical che sarà la sua fonte primaria di successo da qui in poi. Diretta da Saverio Marconi nel 2004/2005 ottiene un grande successo come co-protagonista della versione musicale di Cantando sotto la pioggia.

Nel 2006 torna in tv come concorrente del reality show La fattoria. Nel 2007 debutta sul grande schermo nel nuovo film di Abel Ferrara intitolato Go Go Tales . Nella stagione 2008/2009 è protagonista della commedia musicale Chiedimi se voglio la luna. Nel 2009 entra a far parte tra le 8 primedonne della compagnia del Bagaglino, nel varietà Bellissima e con Angela Melillo, Pamela Prati, Silvia Burgio, Manila Nazzaro, Valeria Marini, Nina Moric e Antonella Mosetti.