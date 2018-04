Scomparsi dalla TV: che fine ha fatto Jason Lewis, il toy boy di Samantha Jones?

NOTIZIE

13.04.2018 - Autore: Alessia Laudati



surfista, anche se il suo look di jeans e capelli lunghi era ben radicato nell’immaginario marittimo, un domatore di leonesse.



Sì perché l’attore Jason Lewis ha avuto l’ardore di cambiare uno dei personaggi più selvaggi della serie Sex and the City: Samantha Jones. Il suo personaggio è passato infatti da essere toy boy, uomo oggetto, bellezza fisica maschile portata come un accessorio di lusso come una bella borsa su donna altrettanto affascinante, a principe azzurro perfetto. Tra l’altro la mutazione è avvenuta per uno dei personaggi femminili che fino a lì aveva sempre dichiarato di odiarli i principi azzurri.



popolare serie HBO rappresentava tutto il contrario di quanto proposto dal tradizionale immaginario femminile più rosa. Le piaceva fare sesso senza amore e amava rivendicarlo come baluardo di una nuova parità femminile. Eppure, una delle chiavi di romanticismo della serie faceva in modo che il disprezzo di Samantha per le relazioni stabili accentuasse la forza delle sue tre uniche storie stabili sullo schermo. Quella con Smith (Jason Lewis) è stata solo l’ultima del filone televisivo, e per noi anche una delle più tenere.



Perché Smith è l’uomo che nato toy boy, ha saputo conquistare il cuore di Samantha non solo come oggetto del desiderio, ma come partner alla pari. Uno dei pochi uomini al quale Samantha ha concesso di mostrarsi fragile. Quello che, ricordatelo, arriva quando la protagonista si ammala di cancro e si rasa i capelli per essere come lei, privata di qualcosa di profondo ma comunque integra. Insomma un personaggio maschile indimenticabile che ancora oggi è rimasto nel cuore della fan.



Che fine ha fatto oggi Jason Lewis?