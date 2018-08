Scomparsi dalla TV: che fine ha fatto Jason Behr, l’alieno Max di Roswell?

NOTIZIE

Con quelle orecchie un po’ a sventola da cucciolo ferito e l’espressione malinconica si è reso protagonista di una liaison messa continuamente in pericolo dal fatto che a dividere sentimentalmente i due giovani protagonisti di- Liz e Max - c’era un ostacolo non irrilevante come la distanza siderale tra la Terra e lo spazio. Jason Behr è l’attore che per ben tre stagioni ha prestato il proprio volto a, l’alieno metà terrestre metà figlio delle stelle della serie sci-fitratta dai romanzi della sagadi Melinda Metz.

Warner Bros voleva chiudere il teen drama già alla fine della prima stagione ma un gruppo ben nutrito di spettatori trovò il modo di scatenare una campagna – fatta di numerose mail inviate alla casa di produzione e di uno slogan creato ad hoc ‘Roswell is hot’ – per impedire lo spegnimento definitivo della serie. Funzionò. Roswell andò avanti per altre due stagioni e fu trasmesso anche in Italia. Proprio nel nostro Paese ebbe un ottimo successo di pubblico lanciando in parte la carriera dell’attrice Una serie arrivata anche in Italia che in America ha sempre rappresentato un fenomeno di nicchia continuamente minacciato dalle decisioni controverse dei vertici produttivi e salvato alla fine dall’affetto dei fan. Infatti lavoleva chiudere il teen drama già alla fine della prima stagione ma un gruppo ben nutrito di spettatori trovò il modo di scatenare una campagna – fatta di numerose mail inviate alla casa di produzione e di uno slogan creato ad hoc ‘Roswell is hot’ – per impedire lo spegnimento definitivo della serie. Funzionò.andò avanti per altre due stagioni e fu trasmesso anche in Italia. Proprio nel nostro Paese ebbe un ottimo successo di pubblico lanciando in parte la carriera dell’attrice Katherine Heigl

Ora in America rischia addirittura di riattivarsi la febbre divisto che di recenteha annunciato di essere al lavoro su un reboot della serie: Roswell, New Mexico. A Max () fu affidato - dal 1999 al 2002 – il difficile compito di reggere l’allure da protagonista e di rendere credibile un personaggio che più che essere ‘maledetto’ tendeva invece a essere tormentato e malinconico, spesso misterioso, al punto da risvegliare la sindrome da crocerossina di Liz ( Shiri Appleby ) e forse anche di buona parte del pubblico femminile.

Questo succedeva negli anni ’90-2000; che fine ha fatto oggi Max?