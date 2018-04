Scomparsi dalla TV: che fine ha fatto James Marsters, il vampiro biondo di Buffy? 

NOTIZIE

06.04.2018 - Autore: Alessia Laudati



baby millenials italiani nei primi anni Duemila erano tutt’altro che tranquilli. Tra una pausa da scuola e l’arrivo della sera, su Italia 1 si poteva entrare nel mondo cruento della serie TV



Un universo che per chi non se lo ricorda con precisione, era fatto di minacce oscure, vampiri assetati di sangue, uccisioni, lotte tra il Bene e il Male intraprese nell’insospettabile e tranquillo contesto di una cittadina immaginaria di Los Angeles dove viveva una normale liceale in realtà coraggiosa ammazza-vampiri (Sarah Michelle Gellar).







Eppure c’era un’altra tinta di biondo oltre quella della protagonista che è rimasta nel cuore dei fan. Si tratta del biondo platino del vampiro Spike interpretato da David Boreanaz), fu infatti uno dei temi più forti della serie televisiva creata da Joss Whedon diventata negli anni un vero e proprio cult.

Che fine ha fatto oggi l’attore?



Il ruolo in Buffy ha segnato profondamente la sua professionalità al punto che l’attore dopo la fine della serie riprende le vesti diin Angel, spin-off di

Torchwood e in Supernatural.

Nel 2005 il mondo delle serie teen lo vuole con se nel ruolo del dott. Milton Fine (Brainiac) nella serie televisiva Smallville e successivamente recita ine in Supernatural.

L’attore americano ha parallelamente coltivato negli anni una sua passione molto radicata oltre quella della recitazione, la musica, pubblicando ben due album.



Altre apparizioni registrate? L’indimenticabile partecipazione alla reunion del cast di Buffy nel 2017 promossa da Entertainment Weekly dove l’attore, che ha ormai passato la cinquantina, è apparso in ottima forma. Del resto non importano gli anni trascorsi, per gli spettatori James sarà sempre Spike, fascinosa figura gotica dove bontà e cattiveria vivono un equilibrio precario e mai totalmente risolto.