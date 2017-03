Scomparsi dalla TV: che fine ha fatto il cast di Love Me Licia?

Un progetto live action partito da un cartone di culto e diventato a suo modo un piccolo grande fenomeno della TV italiana. Parliamo di, serie televisiva andata in onda su Italia Uno nell'autunno del 1986 ed ispirata ai noti personaggi dell'animeProtagonisti della serie nelle vesti di Licia la cantante Cristina D’Avena , che firmò la sigla storica del cartone e Pasquale Finicelli nei panni di Mirko; del quale ricorderete certamente il look da scena: la parrucca biondo platino e il ciuffo rossastro.interpretava invece il padre di Licia,. Insieme a loro il bimbo Andrea (impersonato da Luca Lecchi nella prima stagione) e il gatto Giuliano, interpretato da un vero felino doppiato sullo schermo.fu soprattutto un palese tentativo di adattamento della popolare serie - che ebbe più seguito in Italia che in patria - con un budget piuttosto basso e una fattura artigianale del prodotto che tuttavia convinse gli spettatori proprio nel solco dell'amore per la serie originale. Tanto per dare un esempio della stramberia della serie live action, i protagonisti in carne e ossa venivano doppiati dalle stesse voci italiane che doppiavano il cartone originale, proprio per mantenere la continuità con l’immaginario anime.Comunque l'operazione adattamento riuscì. E rimase a suo modo ben impressa nell’immaginario popolare. La serie televisiva sarà seguita da altre tre serie:nella primavera del 1987, Teneramente Licia nell'autunno dello stesso anno e Balliamo e cantiamo con Licia nella primavera del 1988. Nella prima stagione della serie, ritroviamo il gruppo dei Bee Hive e il suo leader Mirko, fidanzato di Licia, appena tornati dal tour negli Stati Uniti. Così si era già concluso il cartone nel suo epilogo.