Scomparsi dalla TV: che fine ha fatto Hurley di Lost?

E oggi che fine ha fatto Jorge Garcia?

La maledizione di 'Dharma' ha colpito ancora, visto che l'attore non è riuscito, dopo la chiusura dello show, a svincolarsi del tutto dall'immaginario di. Oggi lavora ancora in televisione o al cinema ma in ruoli che potremmo definire decisamente minori. Nel 2011 ha partecipato a tre episodi della serie Mr. Sunshine con protagonista Matthew Perry. Nel 2010 è parte del cast della serie televisiva Alcatraz, cancellata dopo una sola stagione. Dal 2013 ottiene un ruolo rilevante ina partire dalla quinta stagione dello show dove interpreta il personaggio di Jerry Ortega per più di una stagione. Al cinema invece ottiene un trionfo in The Ridiculous 6 dov'è tra i protagonisti del western condistribuito solo su Netflix che nel 2015 è stato tra i film più visti del canale in streaming.