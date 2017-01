Scomparsi dalla TV: che fine ha fatto Hoara Borselli?

Ripercorriamo quindi insieme la carriera dell’attrice. Hoara nasca a Viareggio nel 1976, inizia a lavorare come modella e fotomodella. Dopo aver partecipato a numerosi concorsi di bellezza lavora come conduttrice televisiva e attrice, apparendo sul grande schermo con il film Per favore, strozzate la cicogna, regia di Luciano Crovato, e due anni dopo con Panarea, diretto da Pipolo. Nel 1997 è stata letterata di Paolo Bonolis nel programma Il gatto e la volpe.

Il suo primo ruolo d'attrice in televisione è quello diin CentoVetrine. Tra le altre fiction tv dove appare, Grandi domani, in onda su Italia 1 nel 2005, e la miniserie tv, diretta dae andata in onda su Rai Uno.la prima edizione del talent show di Rai Uno, in coppia con il maestro. Con De Pasquale tra il 2007 e il 2008 recita in teatro nel musical. Nel 2006 Vincenzo Salemme la vuole al suo fianco come primadonna nel suo spettacolo in prima serata su Rai Uno, Famiglia Salemme Show. Nell'inverno 2008 partecipa come primadonna, insieme con, al programma del Bagaglino, Gabbie di matti, in onda in prima serata da Canale 5.