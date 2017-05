Scomparsi dalla TV: che fine ha fatto Giorgia Palmas? 

NOTIZIE

Ex velina, ex vincitrice de L'Isola dei famosi: dov'è finita oggi Giorgia Palmas?

Giorgia Palmas, bellissima ex velina sarda di Striscia la notizia , dove nel 2002 si accompagna alla compare Elena Barolo come calpestratrice ed intrattenitrice del tg più satirico della televisione, è da tempo abbastanza assente dallo schermo del tubo catodico.Prima di oggi invece era uno dei volti di punta dellacon un passaggio anche in uno dei reality show del network: il tanto criticato L'Isola dei famosi. E in questo momento, nel 2017, che fine ha fatto Giorgia Palmas ? Cerchiamo di capirlo insieme ripercorrendo anche gli inizi della sua carriera.

Debutta in televisione nella primavera del 2001 partecipando al programma 125 milioni di caz..te, condotto da Adriano Celentano su Rai 1. Nel 2002 arriva la popolarità e anche la grande sfida visto che Giorgia prende il posto di Elisabetta Canalis a Striscia la notizia, vincendo la prima edizione del programma Veline e divenendo, in coppia con la bionda Elena Barolo, la nuova velina mora di Striscia la notizia.

Nella stagione televisiva 2004/05 è valletta dello show I Raccomandati, condotto da Carlo Conti su Rai 1.

MTV Italia. Dal 3 al 13 luglio 2007 conduce TRL On Tour, da Bari, al fianco di Alessandro Cattelan , programma trasmesso in diretta da

Dopo la maternità, nel 2011 partecipa all'ottava edizione del reality show di Rai Due L'isola dei famosi, arrivando in finale e venendo proclamata vincitrice a larga maggioranza. Immancabile anche il passaggio in un cinepanettone: la Palmas recita infatti in Vacanze di Natale a Cortina nel 2011 per la regia di Neri Parenti.

L'anno successivo viene scelta come madrina del Giro d'Italia 2016, scelta confermata anche nel 2017. Questo significa meno popolarità mediatica, ma un ruolo di prima importanza nel mondo dello sport e del ciclismo. Nel 2016 è anche giudice di Italian Pro Surfer, talent show sul mondo del surf condotto dalle Donatella su Italia 1.



Nel mezzo la maternità e la relazione con Vittorio Brumotti, campione di bike trailer e inviato del programma Striscia la notizia. Insomma un ritorno alle origini, visto che il tg satirico rientra in casa Palmas passando inevitabilmente dalla finestra.