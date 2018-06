Scomparsi dalla TV: che fine ha fatto Eriq La Salle, il Dottor Benton di E.R.?

NOTIZIE

Dottor Peter Benton è stato un personaggio molto versatile dello show



Burbero, a tratti arrogante, poi, un momento dopo, attento, sensibile ed emotivamente partecipe ai dolori dei suoi pazienti e ai turbamenti interni dei suoi specializzandi. Ilè stato un personaggio molto versatile dello show E.R. – Medici in prima linea e una figura capace di passare velocemente dall’ispirare sentimenti negativi a suscitare sentimenti positivi come solo un duro dal cuore tenero può fare.

La serie TV nata a metà degli anni ’90 è stata molto seguita e amata dal pubblico. Ha lanciato attori come George Clooney e mostrato per la prima volta in TV un dramma a tinte forti fatto principalmente di punti di sutura, emozioni estreme e infine della sottile linea azzurra, visto il colore dei camici dei medici, che separa ogni giorno i dottori dai pazienti, gli esperti, dagli aspiranti medici. Proprio il personaggio interpretato da Noah Wyle è stato il perno intorno a cui è ruotato il ruolo del Dottor Benton (Eriq La Salle) nello show. Fin dall’inizio della prima stagione il Dottor Carter (Wyle) è lo specializzando che si trova a confrontarsi con l’arcigno Dottor Benton, un chirurgo esperto che ha seguito il Dottor Carter nel tirocinio con metodi dispotici ma che però si scopre poi aver voluto premiare Carter con una valutazione di fine anno molto positiva. Già nel pilota è chiaro quindi come uno dei tratti che Benton maturerà durante tutta la sua permanenza nello show - andata avanti per ben 8 stagioni come membro fisso del cast - sarà quello del mentore, del saggio che anche con metodi discutibili ma sempre propedeutici alla crescita del suo allievo, insegna il tragico mestiere della vita al proprio discepolo. Forse anche per questo tratto protettivo e insieme stimolante del personaggio, Benton è stato uno dei caratteri dello show più amati di sempre. Ilappare per l’ultima nell’ottava stagione dello show per poi ritornare come guest nella quindicesima e ultima stagione di E.R.. Proprio in questo momento rinsalderà il rapporto con il suo allievo supervisionando una delicata operazione di trapianto di rene che lo vede protagonista e chiudendo così un cerchio tra generazioni diverse, di medici e di individui.

Era il lontano 2009 quando andava in onda l’ultima stagione dello show.

Che fine ha fatto oggi Eriq La Salle?

L’attore, al secolo Erik Ki La Salle, dopo aver abbandonato E.R. ha continuato a lavorare in TV negli anni successivi in piccoli ruoli. Lo abbiamo visto negli show Covert Affairs e Under the Dome. Nel 2017 dopo aver recitato da protagonista in One Hour Photo del 2002 appare nel film Logan - The Wolverine nel ruolo di un padre che aiuta Logan nel compiere la sua missione finale. Negli anni La Salle ha lavorato anche come regista televisivo firmando la regia di alcuni episodi degli show Chicago P.D., Lucifer e Training Day tra il 2016 e il 2018. Insomma, in pochi anni è passato dallo stetoscopio alla macchina da presa; anche se molti fan continuano a rimpiangere una sua presenza più corposa come interprete in TV.