Scomparsi dalla TV: che fine ha fatto Emanuela Aureli?

29.08.2017 - Autore: Alessia Laudati (Nexta)



Molto prima che Virginia Raffaele prendesse in giro le moine di Belen Rodriguez e la satira in TV diventasse altresì donna, una nota imitatrice umbra spopolava in TV facendo anch'essa dell'umorismo tutto al femminile. Si trattava di Emanuela Aureli, comica dal grande successo televisivo. Celebri le sue prese in giro di Valeria Marini, Sabrina Ferilli e Milly Carlucci. Donne o uomini che fossero, la Aureli cambiava facilmente trucco, accenti, costumi e si calava nei panni dei personaggi più diversi.

L’imitatrice è stata una grande presenza del piccolo schermo soprattutto tra gli anni ’90 e i primi anni 2000. Un tempo in cui la ‘quota satira’ trovava ampio posto nei contenuti pomeridiani domenicali di RAI e Mediaset.

Dal 1997 al 1999 è tra gli ospiti fissi di Domenica in, dove esegue le sue imitazioni. Sarà un'altra 'domenica' tuttavia a regalarle il successo definitivo.



Nel settembre dello stesso anno è nel cast fisso di Buona Domenica per volere di Maurizio Costanzo. Vi rimane per ben sette stagioni; fino al 2006. Qui raggiunge grandissima popolarità imitando famose star televisive e confezionando alcuni numeri originali dove inventa i personaggi più strani. Nata nel 1973 a Terni esordisce nel 1992 nella Corrida di Corrado. Successivamente partecipa a Stasera mi butto... e tre, I cervelloni su Rai 1 e Aria fresca su Telemontecarlo.