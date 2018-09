Scomparsi dalla TV: che fine ha fatto Cristina Del Basso, ex gieffina?

sì, e per ben due volte. La prima nel 2009 nella nona edizione del reality show. La seconda nel 2012, quando rientrò nellainsieme ad altri ex concorrenti per ravvivare un’edizione che sembrava un po’ spenta., classe 1987, è stata uno dei volti più noti del reality show di Canale 5.Anzi, a essere sinceri di volti dine abbiamo visti due da spettatori. Il primo è quello della ragazza poco più che ventenne che dotata di una certa spontanea ingenuità e allegria partecipava a uno dei reality più importanti del panorama televisivo. Il secondo è quello della donna che nel 2012 ha l’opportunità di rivivere quella esperienza con qualche consapevolezza in più. È la seconda opportunità offerta dalla, sia per crescere, sia per mostrarsi al pubblico un po’ cambiata.Nel frattempo, nella carriera dellasono successe molte cose. Dopo essersi classificata terza nella nona edizione del reality, ha continuato a lavorare in televisione come inviata e volto di, come ‘spalla’ comica e ballerina nella trasmissionee come inviata dellaper il Festival di Sanremo 2010.Nel 2012, un calendario hot per. Tra il 2012 e il 2013 recita in Una vita da sogno di Domenico Costanzo e in La mia mamma suona il rock di Massimo Ceccherini Di lei si è parlato spesso per le forme generose e per l’aspetto fisico appariscente, caratteristica che la stessa soubrette non ha mai nascosto e che ha sempre valorizzato pubblicamente alla quale però ha sempre cercato di affiancare una spontaneità e un umorismo capaci di fare breccia nello spettatore.