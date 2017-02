Scomparsi dalla TV: che fine ha fatto Antonella Elia?

NOTIZIE

03.02.2017 - Autore: Alessia Laudati (Nexta)



Antonella Elia. Donna intelligente, personalità spumeggiante, spalla di celebri conduttori, TV dal 2012, anno nel quale ha vinto il reality show l’Isola dei famosi.



Antonella Elia. Donna intelligente, personalità spumeggiante, spalla di celebri conduttori, Raimondo Vianello, Corrado, la soubrette oggi cinquantenne non appare con forza in TV dal 2012, anno nel quale ha vinto il reality show l'Isola dei famosi.

Di recente un'apparizione pubblica durante la prima dello spettacolo Evita a Roma, l'ha trovata con una colorazione di capelli diversa, bruna invece che il classico e dinamico biondo e in compagnia del nuovo fidanzato. Nonostante l'assenza però con il suo caschetto dorato è stata una delle icone della TV anni '90 e qualche volta il suo impegno nei confronti dell'animalismo ha scioccato le cronache con forza. Ma mediaticamente parlando invece, che fine ha fatto Antonella Elia? Quali i momenti più salienti della sua carriera televisiva?

L’esordio della valletta di origine torinese avviene nel 1990 dove accompagna Corrado nello storico varietà del sabato sera di Canale 5 La corrida. Verrà confermata anche nel 1991, 1993 e 1994.



Cos'è cos'è, partecipa alla prima edizione di Non è la Rai condotta da Enrica Bonaccorti.



Dopo un'esperienza nel programma di Jocelyn, partecipa alla prima edizione di Non è la Rai condotta da Enrica Bonaccorti.

Raimondo Vianello per la conduzione del programma calcistico Pressing. Nella stagione 1994-1995 inoltre affianca Beppe Fiorello nel varietà musicale di Italia 1, Karaoke. Sempre nel 1995, dopo aver partecipato al varietà estivo di Alberto Castagna Cuori e denari, comincia un sodalizio lavorativo con Mike Bongiorno, con il quale aveva già condotto l'anno precedente il Festival italiano: lui la sceglie infatti come spalla dei suoi quiz e varietà Bravo bravissimo, Ma l'amore si e soprattutto La ruota della fortuna. Tra il 1993 e il 1995 affiancaper la conduzione del programma calcistico Pressing. Nella stagione 1994-1995 inoltre affiancanel varietà musicale di Italia 1, Karaoke. Sempre nel 1995, dopo aver partecipato al varietà estivo di Alberto Castagna Cuori e denari, comincia un sodalizio lavorativo con Mike Bongiorno, con il quale aveva già condotto l'anno precedente il Festival italiano: lui la sceglie infatti come spalla dei suoi quiz e varietà Bravo bravissimo, Ma l'amore si e soprattutto La ruota della fortuna.

La Mandragola (2000), con Elio Pandolfi, e Il mercante e la schiava contesa (2001) di Livio Galassi, nel 2002 è di nuovo su Canale 5 assieme a Dopo aver recitato negli spettacoli teatrali(2000), con Elio Pandolfi, e Il mercante e la schiava contesa (2001) di Livio Galassi, nel 2002 è di nuovo su Canale 5 assieme a Mike Bongiorno per condurre Qua la zampa!.

Buona Domenica. Negli anni 2000 partecipa al reality show di Rai 2 L'isola dei famosi e nella stessa stagione televisiva è nel cast di

Noto il suo impegno politico a fianco dei Radicali e di indirizzo ambientalistico e animalista. Nel 2006 torna anche alla televisione pubblica presentando Il Derby del cuore. Tre anni dopo è a X Factor - Il processo, nel quale verrà riconfermata anche nel 2010 per Extrafactor, mentre nel 2011 è tornata su Canale 5 per condurre insieme con Flavio Insinna La corrida, la trasmissione che l'aveva lanciata nel mondo dello spettacolo. Nel 2012 vince L’isola dei famosi.

Poi, tanto teatro. Recita infatti in Bello di papà (2006/2007) di e con Vincenzo Salemme, Il Re di New York (2008), al fianco di Biagio Izzo con la regia di Claudio Insegno, 24 Dicembre (2009) e 'Na Santarella (2010). Poi lavora in Dignità Autonome di Prostituzione (2014/2015), per la regia di Luciano Melchionna; La mia futura ex (2015) con Franco Oppini e Simona D'Angelo, per la regia di Luca Pizzurro; Benvenuti a... e Il più brutto weekend della nostra vita (2016/2017) per la regia di Maurizio Micheli, anche protagonista al fianco di Benedicta Boccoli e Nini Salerno. Certo, la TV è comunque lontana oggi per l’Antonellina nazionale.