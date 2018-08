Scomparsi dalla TV: che fine ha fatto Andrea Zuckerman di Beverly Hills, 90210?

Con quel nome unisex, che ai tempi dell’uscita della popolare serie TV suonava oltremodo come alternativo, il personaggio didi Beverly Hills, 90210 confermava una piccola grande verità legata al proprio ruolo all’interno dello show.Ossia quello di rappresentare in qualche modoe diessere un po' il piano b che si distanziava dal prototipo della ragazza di successo - incarnata invece dai personaggi di Kelly Taylor e Donna Martin - secondo le caratteristiche più mainstream. Cioè bionda, magra, vestita alla moda, possibilmente ricca e immortalata nello show in una continua esibizione della propria condizione di. Andrea invece era un personaggio che puntava tutto sulle suee di impegno sociale, sulla capacità di ascolto e su una certa saggezza. Tutte qualità che fecero in modo di legarla a doppio filo nel corso della serie con il bel. E nello show, il suo ruolo - che la vedeva spesso impegnata in qualche giusta causa - ha rappresentato in qualche modo la coscienza civile del gruppo, la vocazione sociale contro l'effimero e giustificato desiderio della gioventù di vivere solo nella spensieratezza e nell'agio.Queste peculiarità diedero ai creatori della serie un’altra occasione più che ghiotta. Mostrare nel corso disu dieci complessive, questa è stata infatti laall’interno dello show, come il brutto anatroccolo potesse trasformarsi in cigno e trovare così una propria realizzazione personale al di fuori degli schemi. E magari come la giovane ragazzina riuscisse persino alla fine a incontrare una vita sociale soddisfacente nel fervente clima di trasgressione e di vitalità del. Tutto questo in un unico personaggio femminile. Per questo forse il ruolo interpretato da, che si racconta mentì sull’età pur di ottenere la parte, è sempre piaciuto al pubblico come contro-bilanciamento dei ruoli più canonici e stereotipati come quelli di Kelly, Donna e Brenda.