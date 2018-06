Scomparsi dalla TV: che fine ha fatto Andie McPhee di Dawson’s Creek?

NOTIZIE

Certo, l’abbiamo vista nella seconda stagione di Tredici, dove interpreta Carolyn Standall per 4 episodi e dove la ritroviamo nel ruolo ricorrente dell’infermiera e madre del personaggio di Alex Standall, ma prima di questo ruolo ricorrente ne avevamo perso un po’ le tracce. E mentre i suoi ex colleghi dominano in certi casi il gossip, Van Der Beek è diventato padre per la quinta volta, Joshua Jackson ha interrotto la sua relazione lunghissima con Diane Kruger nel 2016, sulla bio del profilo Instagram di Meredith leggiamo che la sua occupazione attuale è ‘cacciatrice di pirati e salvatrice di sirene’ oltre che ‘signora Standall’ in Tredici. Insomma di certo l’umorismo non le manca. Vi ricordate del personaggio diin Dawson’s Creek ? Ossia la ragazza non nativa diin qualche modo straniera alla mentalità del piccolo capoluogo immaginario, nevrotica e fragile al punto da conquistare con la sua delicatezza il cuore del bello e dannato della serie? L'abbiamo salutata nel lontano 2003 quando in America andava in onda l’episodio conclusivo dello show nel quale ritrovavamo Andie dopo il periodo passato in cura psichiatrica.Questo solo negli Stati Uniti, perché nella versione italiana del finale il ruolo dell’attrice fu tagliato e per questo i fan italiani considerano la sua ultima apparizione nello show risalente alla quarta stagione. Meredith Monroe è il nome dell’attrice nata nel 1969 che per ben 52 episodi prestò il proprio volto al cervellotico personaggio di Andie, rimasto insieme agli altri membri del cast principale una delle figure più amate dello show. È quindi normale chiedersi quale sia stata la carriera della Monroe dopo la chiusura di Dawsons’s Creek e nonostante la sua presenza nel 2018 all’interno della reunion del cast architettata dal magazine Entertainment Weekly, proprio in occasione del ventennale del teen drama. Infatti, mentre altri volti dello show come quelli di James Van Der Beek Joshua Jackson sono stai negli anni rapidamente identificabili con diversi prodotti TV e cinematografici del post-Dawson’s Creek, non possiamo dire la stessa cosa per la Monroe.Certo, l’abbiamo vista nella seconda stagione di, dove interpretaper 4 episodi e dove la ritroviamo nel ruolo ricorrente dell’infermiera e madre del personaggio di Alex Standall, ma prima di questo ruolo ricorrente ne avevamo perso un po’ le tracce. E mentre i suoi ex colleghi dominano in certi casi il gossip, Van Der Beek è diventato padre per la quinta volta,ha interrotto la sua relazione lunghissima con Diane Kruger nel 2016, sulla bio del profilo Instagram di Meredith leggiamo che la sua occupazione attuale è ‘cacciatrice di pirati e salvatrice di sirene’ oltre che ‘signora Standall’ in Tredici. Insomma di certo l’umorismo non le manca.

In realtà dopo la chiusura di Dawson’s Creek nel 2003 la carriera di Meredith è proseguita in televisione e al cinema; anche se quasi esclusivamente in ruoli minori. Perseguitata forse dall’ombra del suo personaggio più famoso. Recita in un episodio di Doctor House nel 2005 e in CSI: Miami, è Amanda nel film Vampires 3: Il segreto di Sang, la vediamo in una puntata di Californication nel 2008, poi in The Mentalist nel 2009. Nel 2013 ha un ruolo minore in Transformers 3. Nel 2015 recita in una puntata di Castle e nel 2016 ha un ruolo nel film per ragazzi 17 anni: e come uscirne vivi con protagonista Hailee Steinfeld. Poi il ruolo in Tredici nel 2018 che, guardando un po’ il suo curriculum vitae, sembra essere l’ingaggio più significativo degli ultimi anni. Oltre al lavoro nemmeno troppo incognito di salvatrice di sirene che consideriamo sicuramente rispettabilissimo.