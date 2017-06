Scomparsi dalla TV: che fine ha fatto Alyssa Milano di Streghe? 

Anche lei, Alyssa Milano , cognome da ‘italian sound’, come molte colleghe per esempio Sarah Michelle Gellar , è arrivata alla popolarità in Italia grazie a una serie TV molto famosa negli anni ’90. Parliamo didove interpretava una delle tre magiche sorelle Halliwell, ossia Phoebe tutte dotate di poteri occulti nel celebre sceneggiato andato in onda in Italia dal 1999 al 2006 su Rai 2.Così Alyssa entrava nelle case degli italiani insieme a Shannen Doherty Holly Marie Combs cacciando il Male quotidiano a base di pozioni, incantesimi lotta alla magia nera.La serie TV venne venduta in 55 paesi e mescolava diversi generi, anche un po’ di azione, ma rimanendo prevalentemente un prodotto fantasy. La Milano è stata anche produttrice esecutiva della serie, conclusa con l’ottava stagione. Eravamo affezionati ad, qui, dalla lontana Italia e alla sua voce nostrana realizzata grazie al doppiaggio di. Era diventata un volto famigliare e ne abbiamo seguito le vicende amorose con interesse vista anche la breve storia con la stella del pop. Che fine ha fatto dunque l’attrice dopo la conclusione della serie?

Alyssa, che è nata negli Stati Uniti da genitori italoamericani ha proseguito per un po’ di tempo la carriera di attrice, apparendo in diversi film:, regia di Daryn Tufts (2010), Libera uscita (Hall Pass), regia di Peter e Bobby Farrelly (2011), Beverly Hills Chihuahua 2, regia di Alex Zamm (2011) e(New Year's Eve), regia di Garry Marshall (2011).Eppure non è solo la recitazione ad averle dato il pane. Alyssa infatti è diventata negli anni una cantante affermata. Ha pubblicato 4 album in studio tra il 1989 al 1992, brani arrivati sia in Giappone che in Europa. Infine una svolta umoristica per il sito Funny or Die dove ha partecipato a diverse parodie. È apparsa in The Uncler, parodia del filme Alyssa Milano's Evolution: Jersey Shore, parodia del reality show. Nel 2013 recita nella serie televisiva Mistresses - Amanti, dove interpreta Savi, una delle quattro donne protagoniste.