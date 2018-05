Scomparsi dalla TV: che fine ha fatto Alyson Hannigan, la ‘rossa’ di Buffy?

NOTIZIE

25.05.2018 - Autore: Alessia Laudati



Due ruoli di successo per la 'rossa' di Buffy, al secolo Alyson Lee Hannigan. Uno con Willow nello show fantasy Buffy , la serie creata da Joss Whedon che la prende bambina nel 1992 e la ritrova donna nel 2003, anno di chiusura dello show, e l’altro come, personaggio goffo e dolce nella sitcom di successodove è stata controparte femminile del talentuoso Jason Segel nella risposta tardi anni Duemila a Friends.Questa in sintesi è stata la carriera di un’attrice come Alyson Lee Hannigan - nata nel 1974 – e personaggio cresciuto soprattutto televisivamente. Praticamente dagli inizi degli anni ’90 ai tardi Duemila, l'attrice non ha mai abbandonato i suoi spettatori dal lato del piccolo schermo. Anzi, è lì che si è sempre fatta notare per un mix di recitazione ironica alternata a buone dosi di goffaggine e disincanto. Alyson nelle sue molteplici e variabili incarnazioni sul grande e sul piccolo schermo è stata inoltre e da sempre il simbolo della normalità della ragazza media americana. A volte un po’ nerd come in, dove ha interpretato anche una storia d'amore lesbico, a volte un po’ ‘strana’ come in How I Met Your Mother, a volte solo in apparenza ingenua come nel suo ruolo nel primo American Pie . In ogni caso non è mai stata somigliante alla ‘extra-ordinarietà’ dei canonici personaggi femminili delle cheerleader americane bionde, sicure e di successo; anche perché la Hannigan sa far ridere e non solo attrarre e il suo profilo è un profilo di grande attrice comica. La Hannigan, si è quindi nel corso degli anni levata e sistemata sul volto molte maschere diverse del ‘quotidiano’ fino a rendersi presenza amica per molti spettatori. Ma dopo la chiusura dinel 2014, che fine ha fatto la ‘rossa’ di Buffy?

Intanto il mondo inquietante e misterioso di Buffy, ancora le appartiene, seppur metaforicamente. L’attrice si è infatti sposata con l’attore e collega Alexis Denisof conosciuto sul set dello show e la coppia ha due figli. Per quanto riguarda invece la carriera professionale, già lo scorso marzo si vociferava che l’attrice sarebbe stata protagonista del pilot della potenziale nuova comedy Man of the House di casa ABC. Si tratterebbe del suo primo ruolo importante in TV dopo il successo di HIMYM e dopo il fallimento di una precedente produzione televisiva dove era stata coinvolta in prima persona. Infatti il pilot di More Time with Family non è mai andato in porto veramente. Per ora quindi aspettiamo di vedere se ritornerà sul piccolo schermo in una prossima stagione TV e solo allora forse potremmo levarle simpaticamente l’etichetta di ‘scomparsa’ della TV.